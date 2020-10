Almeida lamenta que quienes querían "ayudar" acaben "utilizando el BOE para no tener que dialogar y acordar"

Añade que los madrileños demostrarán "sensatez y responsabilidad"

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado este jueves que quienes querían "ayudar" hayan acabado "utilizando el BOE para no tener que dialogar y acordar".

Así se ha expresado el regidor en Twitter después de que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden para hacer "efectivas" las restricciones de movilidad aprobadas por la mayoría de las Comunidades en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Esta obligará al Gobierno autonómico de Madrid a aplicarlas y restringir las salidas y entradas a la capital y otros nueve municipios madrileños que cumplen los criterios fijados.

El también portavoz nacional del PP ha asegurado que "esta crisis no se resuelve con imposiciones, sin criterios técnicos, más allá de intereses políticos". Si bien, ha puesto en valor que los madrileños demostrarán "la sensatez y responsabilidad que siempre los ha guiado".

El alcalde matritense explicaba ayer que en caso de que la capital tenga que adoptar restricciones a la movilidad en su totalidad para frenar el aumento de contagios por coronavirus, estas "no supondrían un confinamiento" como el establecido en la primera ola de la pandemia.

"Hay que transmitir que las restricciones en la movilidad no es el confinamiento, y que las medidas de la Comunidad no suponen un confinamiento tal y como lo conocimos los madrileños", expresaba, para añadir que "Madrid no se puede permitir un confinamiento así bajo ningún concepto".