Almeida le dice a Sánchez que es su "obligación" ir al funeral "al margen de ser creyente" o no

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). La visita del presidente del Gobierno llega en un momento especial - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que es "obligación de todos los responsables institucionales" ir al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) "al margen de ser creyentes"

Tras asistir al desayuno informativo protagonizado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, organizado por Europa Press, el madrileño ha confirmado que esta tarde estará en el funeral por las víctimas porque "es la obligación que tienen los responsables institucionales, al margen de que se sea o no creyente".

Además ha acusado a Sánchez de caer en "la mentira" al decir que él no va a funerales católicos. "Todos somos conscientes de que ha ido a funerales católicos. No era un funeral, pero sí fue la misa de la Sagrada Familia en Barcelona. A mí me tendrá que explicar por qué no quiere acompañar a las víctimas de Urda pero sí fue a la misa de la Sagrada Familia", ha reprochado al presidente.

Cree que esa decisión de Sánchez denota "falta de sensibilidad, falta de cariño y la falta de empatía". "Que diga 'no quiero ir' pero que al menos no nos mienta, que al menos no esté diciéndonos que él no va a funerales o no va a misas, porque le vimos en la misa del Papa y le hemos visto en funerales", ha argumentado.

"Una cosa es que no tenga la empatía y otra cosa es que tampoco tenga la decencia y la dignidad de decirle a las víctimas 'no quiero estar con vosotros, no quiero acompañaros, no lo considero oportuno' y ya está, se acabó, pero que no nos mienta", ha zanjado.