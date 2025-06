Almeida sobre Leire Díez, Aldama y el PSOE: "Nos toman por gilipollas"

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contestado con un contundente "nos toman por gilipollas" cuando se le ha preguntado por lo sucedido en la rueda de prensa de la hasta ahora militante socialista Leire Díez, el conseguidor de la trama Koldo Víctor de Aldama y el PSOE.

"Nos toman por gilipollas que, por cierto, es un término que está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Nos toman por gilipollas, es que ya está bien", ha exclamado el primer edil desde Ciudad Pegado, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Almeida tiene claro que "esta señora (sobre Leire Díaz) no está escribiendo ningún libro de investigación, esta señora convoca a una rueda de prensa y no admite ningún tipo de preguntas, se pasa media hora haciéndose un show de fotos, ayer por la tarde iba a Ferraz y llega al acuerdo con Ferraz para decir que se ha dado de baja pero hoy dice que es una suspensión temporal".

"ACTUABA POR ENCARGO DEL PSOE"

"Hay un acuerdo claro con el PSOE, esta persona actuaba por encargo del PSOE, esta persona es obvio que tenía los mismos objetivos que ha marcado Pedro Sánchez desde el primer momento y ya está bien de tener que vivir este tipo de escenas en España", ha lanzado el alcalde, que ha asegurado que siente "una profunda tristeza" por lo que está pasando en el país.

La mejor escenificación de eso, en palabras del alcalde, "es esa rueda de prensa de una fontanera del PSOE que quiere sus 15 segundos de gloria saliendo de las cloacas de las que ha salido", unido a un Víctor de Aldama "que va ahí y que se intenta pegar con el otro que estaba también con Leire Díaz en las reuniones".

"Los españoles no nos merecemos esto. Los españoles no nos merecemos lo que está pasando en España ni los españoles nos merecemos que nos tomen el pelo. Los españoles no nos merecemos que haya un presidente del Gobierno que desde el 29 de abril no hace una sola declaración a medios de comunicación con preguntas, desde el día de apagón, con todo lo que ha pasado", ha enfatizado.

Martínez-Almeida ha advertido de unas consecuencias promovidas por Sánchez que pueden ser "irreparables para la democracia y para la convivencia".