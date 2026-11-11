Almeida llama a limitar desplazamientos coincidiendo con la manifestación de esta tarde ante previsión de la Aemet

Archivo - Personas con paraguas bajo la lluvia durante la llegada de la borrasca ‘Garoé’, a 20 de enero de 2025, en Madrid (España). La AEMET avisa de la llegada de 'Garoé', séptima borrasca con nombre, que dejará lluvias por toda España esta semana Las p - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido a la ciudadanía a que limite los desplazamientos esta tarde, cuando está convocada una manifestación convocada por sindicatos por la huelga general, una advertencia que ha hecho siguiendo las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Precisamente el Retiro y otros cinco parques históricos de Madrid han cerrado desde las 12 horas por condiciones meteorológicas adversas. Según el último boletín de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de hasta 74 km/h a partir de las 12 horas.

Desde la comisaría de Arganzuela, donde ha presentado el balance de la unidad antigrafiti, el alcalde ha instado a los sindicatos a que cojan las previsiones de la Aemet para entender el llamamiento a la limitación de desplazamientos por la alerta amarilla prevista para esta tarde.

Almeida ha destacado que se cierran parques por fuertes rachas de viento y que la obligación del Consistorio es hacer un llamamiento a la minimización de desplazamientos. "Quien quiera ir a la manifestación está en su perfecto derecho y no tengo nada que decir pero que es según la Aemet esta tarde va a ser complicada, con alerta amarilla, con fuertes vientos y lluvias", ha declarado.