Almeida llama a Madrid a ser "hospitalaria", "alzar la mirada" y no dejar que concordia y paz sean una "utopía"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado un bando a dos días de la llegada a la ciudad del Papa León XIV en la que invita a la ciudadanía a "alzar la mirada" - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado un bando a dos días de la llegada a la ciudad del Papa León XIV en la que invita a la ciudadanía a seguir desplegando uno de sus rasgos de identidad, la hospitalidad, "alzar la mirada" --el lema del viaje apostólico-- y no dejar que la concordia, la fraternidad y la paz sean consideradas una "utopía de otros tiempos".

Sus primeras palabras en el bando las destina a agradecer al Pontífice haber escogido Madrid como destino durante tres de los seis días que durará su estancia en el país. "Para Madrid esta ocasión es un motivo de sincera alegría y de auténtico orgullo pues nuestra Villa sigue sintiendo hondamente la huella espiritual dejada por la fe católica durante siglos", ha manifestado.

Almeida ha destacado las "manifestaciones espirituales y culturales profundamente arraigadas en el tejido social", que forman parte de su identidad y que se mantienen "con entusiasmo, sinceridad y fervor", como la devoción a Nuestra Señora de la Almudena, a San Isidro Labrador y al Cristo de Medinaceli.

También ha remarcado que "este Viaje Apostólico del Santo Padre León XIV resuena en el corazón de muchos madrileños de una manera particularmente intensa". "Y precisamente por ello, si ya es proverbial la hospitalidad de nuestra ciudad, con mayor motivo Madrid está llamada a superarse a sí misma para que esta visita histórica alcance la dignidad y la calidez que merece", ha rogado a la ciudadanía.

Almeida ha pasado a poner el foco en el lema 'Alzad la mirada', "un eco de las palabras que Jesucristo pronunció a sus discípulos en Sicar de Samaría como una invitación a anticipar los futuros frutos que su mensaje de paz y de esperanza para la humanidad tendría en los siglos sucesivos".

"También hoy esta invitación a 'alzar la mirada' tiene su eco e interpela a nuestras sociedades. Como ha señalado el propio León XIV, vivimos un tiempo en el que la paz, la concordia o la fraternidad corren el riesgo de ser consideradas por algunos una "utopía de otros tiempos", ha parafraseado el alcalde.

"SEGUIR DEFENDIENDO, DESDE EL RESPETO, AQUELLO QUE UNE"

Por eso y frente a ello se debe "recordar la necesidad de no resignarse al enfrentamiento, al desencanto o a la indiferencia y seguir defendiendo, desde el respeto, aquello que une y fortalece a los barrios, las ciudades y la nación".

Para terminar, el alcalde ha subrayado que este viaje de León XIV "tiene un significado especial por que constituirá el primer viaje apostólico que el actual Sucesor de Pedro realice a una gran nación europea para dirigirse al conjunto del Viejo Continente".

"Y lo hará, en primer lugar, desde Madrid. Así pues, ¡madrileños!, como alcalde de la capital de España os invito a hacer sentir desde el primer momento al Santo Padre la cercanía y el afecto que siempre han distinguido a esta ciudad acogedora y hospitalaria", ha exhortado.

También ha animado a la ciudadanía a participar en los distintos actos que tendrán lugar con motivo del viaje, ya sean institucionales, encuentros con los jóvenes, iniciativas culturales, conciertos, jornadas de voluntariado y acciones solidarias organizadas por la Archidiócesis, la Comunidad y el Ayuntamiento para estos días.

Y todo ello contribuyendo con el "civismo y generosidad" de la ciudadanía a que la estancia en Madrid de los cientos de miles de peregrinos y visitantes venidos de toda España y de otros países sea "una experiencia tan profunda como inolvidable".

"Que nuestras calles vuelvan a ser ejemplo de alegría, convivencia y respeto y que esta visita de León XIV quede en la memoria de Madrid para siempre y constituya, como está llamado a ser, un acontecimiento de inmensa relevancia espiritual y humana para nuestra ciudad y para el conjunto de España", ha concluido Almeida el bando dedicado a la visita de León XIV.