Archivo - (I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un acto de precampaña del Partido Popular (PP), en Ifema, a 10 de octubre de 2026, en Madrid (España). El PP ha celebrado ho - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recalcado que él como regidor no ha dado instrucción alguna en ninguno de los aproximadamente 9.000 expedientes urbanísticos que se abren anualmente en la ciudad, entre los que se incluye el que afecta a la residencia del presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien no es propietario de ese inmueble en El Viso, unido a que las obras se acometieron antes de su llegada a la ciudad.

Almeida ha contestado así en un acto electoral desde El Cañaveral después de ser preguntado por una publicación en redes en la que se da cuenta de que el Ayuntamiento de Madrid recibiera hace cuatro años una denuncia por presuntas obras ilegales en la vivienda en la que ahora reside Feijóo, obras acometidas por la propiedad.

Se trata de "unas obras que dan lugar a una denuncia y que se hicieron antes de que Alberto Núñez Feijóo llegara a la ciudad de Madrid". "Insisto, las obras que dan lugar a esa denuncia son anteriores a la llegada de Alberto Núñez Feijóo. Además el titular del inmueble no es ni ha sido nunca Alberto Núñez Feijóo, por tanto, parece complicado que yo haya podido dar una instrucción", ha contestado Almeida a la prensa.

A lo que ha sumado que en la ciudad de Madrid se registran anualmente unos 9.000 expedientes de disciplina urbanística al año, por lo que cree que esto rechazaría que él, como alcalde y por acción u omisión, pudiera tener algún tipo de conocimiento o bloquear un expediente desde 2022.

Almeida ha afirmado que en la Junta Municipal de Chamartín "hay más de veinte expedientes en la misma situación". "Es normal que se vayan tramitando más lento porque son expedientes que tienen su complejidad, no son sencillos y es a los servicios técnicos a los que les corresponde determinar la prioridad que puedan tener, no el alcalde", ha justificado. Además ha asegurado que él no tenía conocimiento alguno de esa denuncia.