Almeida no se "colocará prácticamente nunca" del lado de Maroto y avanza que tumbarán la propuesta del PSOE sobre Gaza

La portavoz del grupo municipal Socialista en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad - Gustavo Valiente - Europa Press

"Y ya veremos si los tribunales dejan que Reyes Maroto sea candidata", lanza Almeida

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que los votos mayoritarios del PP tumbarán las proposiciones que la izquierda elevará al Pleno de este martes porque él no se "colocará prácticamente nunca" del lado de la portavoz socialista, Reyes Maroto.

La edil del PSOE a instado a Almeida a "desmarcarse" sobre la postura del PP ante la situación de Gaza, "al igual que han hecho algunos presidentes autonómicos", y "condenar el genocidio". "Del lado de Reyes Maroto no me voy a colocar prácticamente nunca", ha contestado el regidor desde las obras de la A-5.

"Del lado de una persona que encubrió una trama de corrupción, que estaba en su ministerio, yo no voy a ponerme de su lado. (No se pondrá del lado de una persona cuyo" jefe de gabinete se unía con la trama hidrocarburos, de una persona que le suplicó a Víctor de Aldama ser candidata en el año 2023 y Víctor de Aldama simplemente dijo 'qué pesada eres, Reyes' o de una persona que va a tener que ir a declarar ante un juzgado por haber insultado a los miembros del PP llamándonos asesinos", ha enumerado el primer edil.

Él no se pondrá "prácticamente nunca" del lado de Maroto porque lo está "del lado de las personas honorables, de las personas honestas, de las personas que entienden el servicio público como el interés general y estas notas no concurren del todo en Reyes Maroto".

"YA VEREMOS SI LOS TRIBUNALES DEJAN A MAROTO SER CANDIDATA"

Almeida ha continuado con los reproches hacia el PSOE a partir de los comentarios en los que ponen en duda que él vaya a ser alcalde en 2027, para recordar que "el PSOE lleva diciendo que va a haber un alcalde socialista en esta ciudad desde hace 30 años y ha fallado en todas sus previsiones desde hace 30 años".

"Y ya veremos si los tribunales dejan que Reyes Maroto sea candidata. La decisión no sólo va a ser del PSOE, que ya sabemos tiene la opinión que tiene, es que lo que no sabemos es si los tribunales van a dejar que Reyes Maroto sea candidata en el año 2027", ha apuntado.

"UTILIZACIÓN DEL SUFRIMIENTO DEL PUEBLO GAZATÍ POR SÁNCHEZ Y MAROTO"

En cuanto a la proposición sobre Gaza firmada por el PSOE, el primer edil ha adelantado el rechazo de su grupo porque no serán "cómplices de la utilización del sufrimiento del pueblo gazatí por parte de Pedro Sánchez y de Reyes Maroto".

"El pueblo gazatí nos merece mucho más respeto a nosotros que a Reyes Maroto. Para nosotros no es un arma política ni es una forma de hacer baja política. Para nosotros el sufrimiento del pueblo gazatí tiene que concluir cuanto antes y desde luego lo que no vamos es a ser cómplices de una estrategia puramente política para desviar los problemas que hay en España", ha argumentado.

Almeida ha expresado "muy claro que acabe cuanto antes el sufrimiento del pueblo gazatí, pero la mejor forma de respetarlo es no hacer bandera política de ellos y tratar no colocar banderas palestinas en los cubos de basura", en alusión a la campaña en redes y con inteligencia artificial lanzada la semana pasada por los socialistas.