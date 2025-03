Almeida no comenta situación procesal de particulares, sí la de Begoña Gómez por usar "Moncloa como centro de negocios"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no comenta la situación procesal "de particulares" como Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero sí la de Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, por utilizar "Moncloa como centro de negocios".

Almeida ha reaccionado así desde el remodelado Hotel Palace después de que González Amador haya solicitado a la jueza declarar de forma voluntaria en la pieza separada abierta para que se investiguen posibles nuevos delitos diferentes a los fiscales y después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado la incoación de diligencias a instancias de la acusación popular que conforman el PSOE y Más Madrid.

"No comento la situación procesal de particulares cuya conducta que está siendo enjuiciada no tiene nada que ver con la Administración ni con los gobiernos. ¿No está comentado lo de Begoña Gómez? Es que ella utilizó el Palacio de la Moncloa como centro de negocios para su máster. Llamó al rector de la Complutense al Palacio de la Moncloa y desde el Palacio de la Moncloa se llamaba por parte de una asistente pagada con dinero de todos los españoles", ha comparado.

Al alcalde le parece "que no está bien que Begoña Gómez utilizara su condición de mujer del presidente del Gobierno para acudir al despacho del presidente de Telefónica o de Google o de Indra para que le pagaran un software".

Por las mismas razones habla del hermano del presidente del gobierno. "A mí no me parece bien que no sepa dónde va a trabajar y que presumiblemente fuera enchufado en la Diputación de Badajoz, que gobernaba el PSOE", ha añadido.

"Por eso creo que hay una diferencia clara entre lo que es la situación procesal de un particular, cuyas conductas que se están enjuiciando nada tienen que ver con el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni con las administraciones madrileñas, con comentar la situación de la mujer y del hermano del presidente del Gobierno, que han accedido a determinadas situaciones precisamente por ese parentesco", ha zanjado.