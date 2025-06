Almeida no se cree la "performance" de Sánchez sobre sus "tres colegas del Peugeut" y exige dimisión y elecciones

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se cree la "performance en Ferraz" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en referencia a la rueda de prensa tras la dimisión del hasta entonces su secretario de Organización, Santos Cerdán, y menos cuando eran sus "tres colegas del Peugeut" (Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García), para pasar a exigirle su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones.

"Es increíble que el presidente del Gobierno todavía no haya dimitido y haya convocado elecciones generales", ha subrayado desde Matadero Madrid. "Si nos dijeran que esto está pasando en cualquier otro país diríamos que no es posible, que eso no es una democracia sino un chiringuito de país", ha exclamado, tras apuntar que Sánchez "tiene imputado a su hermano, a su mujer, tiene procesado al fiscal general del Estado, a las dos manos derechas en el PSOE, inmersas en un proceso por organización criminal", en refencia a Ábalos y Cerdán.

Almeida se ha referido a la "performance de ayer en Ferraz", que fue "el colmo" al "pretender aparecer como una víctima de todo lo que ha pasado, haciendo mohínes fingidos y con cara de funeral". "Este señor no ignoraba lo que se estaba diciendo y lo que se estaba publicando del señor Cerdán, que no venga ahora a intentar decirnos que él es una víctima" porque eso es "cinismo", ha reprochado el regidor.

"LOS TRES COLEGAS DEL PEUGEUT"

"Si uno se coge un Peugeot y se va con tres colegas durante un mes a recorrer España no puede pretender decirnos que no sabe cómo son sus colegas, que no sabe qué copa le gusta beber, que no sabe en qué locales le gusta parar, que no sabe qué actividades son las que disfrutan o las que no disfrutan, que no sabe qué le gusta, si le gusta o no comer", ha ironizado.

"Cuando tú te vas con tres colegas en un Peugeot, como nos vendió Pedro Sánchez esa proeza romántica, no puede decirnos siete años después que no sabía con quién estaba en ese coche. Es imposible. ¿Durante un mes tú estás en un coche y no sabes quién es Ábalos, Koldo y Cerdán? Lo sabes perfectamente", ha reiterado.

Para Almeida, con su actuación Sánchez demuestra que "está en permanente huida hacia adelante, degradando de forma casi irreversible la democracia española".

"A Pedro Sánchez le encantan los espectáculos. Y también sabemos que sus socios no es que se vayan a retratar en la moción de censura, es que ya están retratados", ha señalado después de acusar de "esconder la cabeza debajo del ala".

En concreto, el regidor ha apuntado a Junts, "que se ha escandalizado porque necesita un nuevo interlocutor". "Lo que necesitamos es un nuevo Gobierno limpio", les ha replicado, para pasar a referirse a ERC, "que les da igual que sean corruptos mientras no gobierne el PP".

Tampoco ha dejado atrás al PNV. "Ahora son tan puristas que esperan a la sentencia pero la moción de censura de Mariano Rajoy fue con una sentencia que no era firme, algo que llegó dos años después". "Y Bildu ya ha dicho claramente que por ellos Sánchez puede seguir indefinidamente", ha afirmado. "Ya están retratados, esto es únicamente un espectáculo a mayor gloria de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados", ha lamentado.

"BURLA A LOS MILITANTES DEL PSOE"

Martínez-Almeida ha trasladado a los periodistas que le llamó especialmente la atención que ayer Sánchez tuviera "el cuajo de decir que aboga por la regeneración democrática y el juego limpio?". "¿Qué se puede hacer frente a un personaje que empieza una comparecencia en la sede de un partido donde la semana pasada había estado una fontanera llamada Leire Díez reunida con el secretario de Organización, Santos Cerdán, y ayer tienen que sacar por la puerta de atrás a ese secretario de Organización diciendo que le gusta el juego limpio?, se ha preguntado.

Sin querer meterse en asuntos internos de otras formaciones, el alcalde considera que es "una burla a los militantes del PSOE y a la democracia decir que solo fueron dos papeletas". "¿Creemos de verdad que conociendo a Santos Cerdán solo fueron dos papeletas? ¿De verdad Pedro Sánchez es capaz de sostener frente a la militancia socialista que él ganó por 17.000 votos y que solo fueron dos papeletas?", ha reiterado, para condenar que "robaron primero el partido y ahora pretenden robar España".

También se ha preguntado "cómo le van a explicar a los españoles, especialmente a sus electores, que para ellos la corrupción, si viene del PSOE, está bien, pero si viene del PP es inaceptable". "¿Cómo le van a explicar esa doble vara de medir a sus votantes?", ha remarcado.

"NI DE VERDAD ESTABA PIDIENDO PERDÓN"

Para Almeida la comparecencia de prensa de ayer de Sánchez estuvo marcada por "una absoluta y total falta de naturalidad y de espontaneidad". "Yo no soy experto, pero fue una puesta en escena desde el punto de vista del maquillaje, del fondo y de las palabras. Aquello no era natural ni de verdad le estaba pidiendo perdón porque, si de verdad pide perdón, lo que tiene que hacer es convocar elecciones", ha enfatizado.

"Desvergüenza" es una de las palabras que se le viene a la cabeza a Almeida cuando se refiere a la rueda de prensa. "Pretender que esto simplemente es pedir perdón y que él no conocía a los colegas del Peugeut, sino que han pasado por ahí y le han engañado, es un poquito como cuando huyó de Paiporta y dijo 'no os preocupéis, que yo estoy bien", ha comparado.

Tampoco se ha olvidado de "la indignidad de seguir siendo presidente del Gobierno a cualquier precio, a cualquier coste, encima de la montaña de corrupción sobre la que él está sentado en estos momentos en el Palacio de la Moncloa y en Ferraz".

Preguntado, para terminar, si considera que Sánchez sigue considerando gilipollas a los españoles, como afirmó hace una semana, el alcalde se ha ratificado. "Sí porque sus primeras palabras fueron que apuesta por el juego limpio y la regeneración cuando hemos escuchado a Santos Cerdán mandarle un mensaje a Koldo diciendo 'mete dos papeletas' o cuando se hace la víctima de tres personas con las que compartió un viaje en Peugeut durante un mes por toda España".