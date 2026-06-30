Almeida "no se jugaría dinero" por que Madrid acoja la final del Mundial 2030 porque "Sánchez prefiere Casablanca"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interviene durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado de la Ciud - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "no se jugaría dinero" por que Madrid vaya a acoger la final del Mundial de Fútbol de 2030 porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prefiere Casablanca" a la capital española.

En el Pleno del Estado de la Ciudad, Almeida se ha encarado con la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, al preguntarle "si puede garantizar el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a que Madrid sea sede de la final del Mundial del año 2030".

Almeida teme los "intereses particulares oscuros de Pedro Sánchez", por encima del interés general. "Se admiten apuestas aunque no me jugaría el dinero en estos momentos porque Madrid fuera la sede y lo digo con tristeza porque, vistos los antecedentes, Pedro Sánchez prefiere Casablanca que Madrid", ha lanzado.