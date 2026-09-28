Almeida no se quedará "de brazos cruzados" con la acampada en Sol ante la "nada" promovida por Delegación de Gobierno

Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Los manifestantes tienen intención de permanecer acampa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no se quedará "de brazos cruzados" ante la acampada en Sol ante la "nada" promovida por Delegación de Gobierno, con Francisco Martín al frente.

Lo ha anunciado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, donde ha comenzado recordando las similitudes con la acampada del 15, de la que algunos "salieron mejor que otros" de las protestas. "Hay algunos que están en Galapagar, hay algunos que siguen en las instituciones, y hay otros que están en una situación tan complicada como la que había en aquellos momentos", ha lanzado.

El primer edil ha llamado a los acampados a que reflexionen "acerca de quién tiene la culpa de que las cosas no mejoren en España y de que el problema de la vivienda haya pasado a ser el primero después de ocho años del gobierno de Pedro Sánchez".

Desde el Gobierno municipal están "indignados" con el delegado del Gobierno, considerando "lamentable" la permisividad con la acampada. "La Policía Municipal pidió ayuda a la Policía Nacional para evitar que se produjera. Las instrucciones que recibió la Policía Nacional es que no hicieran absolutamente nada por evitarlo", ha asegurado.

"DOS FURGONETAS ESTACIONADAS CUATRO MINUTOS"

"Fue una manifestación autorizada por la Delegación del Gobierno, competencia de la Delegación del Gobierno, que acaba en esa acampada en Sol. Lo único que hizo la Policía Nacional fue estacionar dos furgonetas delante de la fachada de la presidencia de la Comunidad de Madrid cuatro minutos y se fueron", ha aseverado echando mano de las cámaras de la zona.

La acampada no deja de ser "una ocupación de espacio público" que puede devenir "en una alteración del orden público". "Y yo lo que le digo es que vaya la gente a acampar delante del Palacio de la Moncloa o delante de la sede del Partido Socialista en Ferraz. Veremos cuánto tarda la Policía Nacional en sacarles del Palacio de la Moncloa o de Ferraz, que es lo mismo que deberían estar haciendo en Sol", ha esgrimido.

En estos momentos el Ayuntamiento está evaluando la situación y viendo qué medidas puede adoptar porque en 2015, con la acampada del 15M, "quien la levanta es la Delegación del Gobierno, lo cual ya es una prueba de quién es la competencia". "No queremos quedarnos de brazos cruzados y estamos estudiando las diferentes alternativas en caso de que esto se prolongue en el tiempo", ha apuntado.