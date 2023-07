Almeida no tiene miedo a la denuncia de Más Madrid porque cumplen la normativa y porque Maestre "siempre ha fracasado"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que no tiene miedo al recurso a la Justicia que ha anunciado Más Madrid tras la aprobación de la modificación de las normas urbanísticas porque están seguros de que el expediente "cumple con la normativa" y porque "siempre" que el principal grupo de la oposición ha acudido a los tribunales "al final nunca han estimado sus pretensiones".

"Siempre han fracasado en la búsqueda de intentar invalidar alguna actuación de este equipo de Gobierno", ha declarado Almeida a la prensa tras el Pleno en el que ha salido adelante la modificación de las normas urbanísticas con la mayoría absoluta del PP, la abstención de Vox y el rechazo de Más Madrid y PSOE.

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Rubiño, ha anunciado que llevarán a la Justicia el "fraude" y el "atropello" que suponen las modificadas normas urbanísticas para evitar que el Gobierno municipal "se salte la ley" y reduzca los controles.

Rubiño ha insistido en que estas normas urbanísticas "reducen los controles necesarios y lo hace por la puerta de atrás, sin el pertinente mecanismo para ello", razón por la que acudirán a la Justicia.

NINGÚN MIEDO

"A mí no me supone ningún miedo que alguien en un Estado de Derecho decida acudir a los juzgados, me parece que está en su perfecto derecho porque si entienden que estas normas no se ajustan jurídicamente lo que deben hacer es ir a los tribunales", ha contestado el primer edil.

Eso le ha llevado a apuntar que la izquierda "se ha quejado mucho" de que el PP acudía a los tribunales estando en la oposición. "Aquí no se puede criticar cuando acuden unos y no cuando acuden otros. Lo que hay que hacer es respetar que en España se puede acudir a los juzgados pero la izquierda nos ha acostumbrado a oír que cuando el PP, y singularmente en nuestra época de oposición, acudía a los tribunales lo único que intentaba era obstaculizar", ha lamentado.

El concejal de Más Madrid Álvaro Fernández Heredia ha trasladado a la prensa que creen que las normas urbanísticas "no se han tramitado de manera correcta" porque "se está sustituyendo un instrumento de planificación por una simple consulta urbanística".

"Así lo recoge la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid cuando afecta a posibles cambios de calificaciones de usos cualificados, que requiere una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), mientras que el procedimiento seguido es una modificación del Plan General. Pensamos que, no ser corregida la aprobación, se presentará una denuncia por parte de este grupo municipal", ha explicado Fernández Heredia.

DESBLOQUEADAS AL MES DE LA INVESTIDURA

Sobre la aprobación de las normas urbanísticas, Almeida ha destacado que han cumplido así el compromiso adquirido con los maileños durante la campaña electoral y que asumió en la sesión de investidura. Son unas normas "que quedaron bloqueadas durante la legislatura anterior" y que se han conseguido desbloquear "apenas un mes después de la toma de posesión".

Martínez-Almeida ha subrayado que esta modificación "introduce novedades importantísimas y desde el punto de vista económico y de creación de empleo va a ser fundamental en el corto plazo para la ciudad de Madrid" con la regulación de nuevas formas urbanísticas como el cohousing o coliving o la flexibilización para "dar un salto adelante en materia urbanística y seguir creciendo económicamente" con el fin de mantenerse como "la locomotora y el motor de transformación de España".