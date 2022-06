Almeida ofrece Madrid como centro de oportunidades de negocios para Israel y Emiratos Árabes

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado este lunes los beneficios de la capital como centro de "infinitas oportunidades" de negocio con Israel y Emiratos Árabes y escaparate para demostrar al mundo la capacidad de la ciudad en este sentido.

Así lo ha indicado el regidor durante la clausura de la Conferencia Internacional Madrid and The New Middle East, cumbre empresarial que tiene el objetivo de impulsar la cooperación económica con Israel y Emiratos Árabes.

Durante el acto que ha tenido lugar en el Meeting Place, el regidor de la capital ha recordado que, incluso en los peores momentos como el "drama de la pandemia" del Covid, la ciudad fue capaz de usarlos como "trampolín" para sacar lo mejor de sí misma y, en esta línea, ha puesto en valor "tres cualidades" que reúne la ciudad y que, según ha dicho, son garantía de que esta cumbre será "un éxito".

En un primer lugar, la vocación de "ciudad abierta y acogedora" de Madrid, "extraordinariamente preparada para recibir al de fuera" y hacer sentido "cómodos" a los que son de Madrid, y que además "está preparada para albergar grandes eventos".

En este punto, ha aludido a la próximo cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en el Recinto Ferial de Ifema Madrid los próximos días 19 y 30 de junio, y que supondrá un "reto logístico y de organización" pero que, según ha subrayado el alcalde, "lo pasaremos con nota".

Como segunda de estas cualidades, el alcalde ha recordado la "ventaja" geográfica y geopolítica de la ciudad, que además de capital de Europa y contar con el 'hub' del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, es la capital de Iberoamérica y nexo común de América Latina con Oriente Medio, al estar situada en el centro de los dos puntos.

Además, ha citado como tercera ventaja el hecho de contar con un modelo "consolidado", que ha demostrado que "las políticas que se han llevado a cabo han sido acertadas". Sobre este punto, ha remarcado el modelo de éxito económico y comercial de la capital con políticas que se podrían resumir en que "manda la sociedad" y con la administración dedicada a "no gripar el motor económico y social" y una apuesta decidida por una "fiscalidad competitiva".

"Madrid es uno de los mejores secretos en el mundo, pero es un secreto que hay que empezar a dar conocer porque estamos en el mejor momento de nuestra historia contemporánea. Lo mejor está por venir y el salto de calidad que estamos en condiciones de dar a esta ciudad para los próximos cinco o diez años es una oportunidad irrenunciable y que nunca nos lamentaríamos suficiente si no fuéramos capaces de aprovecharla", ha defendido el alcalde.

En su intervención para cerrar la jornada organizada por Madrid Open City y que ha contado con la presencia de los embajadores de Israel, Rodica Radian Gordon, y de Emiratos Árabes Unidos, Majid Hassan Mohamed Hassan Al Suwaidi, el regidor se ha mostrado convencido de que esta primera edición de Madrid and The New Middle East será un éxito y "no será la última". Así, ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento de cara a sucesivas ediciones y "para que Madrid alcance nuevamente esa resonancia internacional".

En esta línea, ha puesto en valor el "ejemplo" de dos países como Israel y Emiratos Árabes Unidos en el marco de la firma de los Acuerdos de Abraham de 2020 que establecieron la normalización de las relaciones entre ambos como "un punto determinante" que demuestra que la "voluntad de entendimiento supera cualquier obstáculo".

Esta cumbre tiene como objetivo profundizar en el proceso de paz que se inició en 1991, cuando Madrid acogió la Conferencia de Paz Árabe-Israelí para resolver el conflicto existente entre ambas poblaciones, mediante el lanzamiento de conversaciones bilaterales y multilaterales que sentaron las bases de los Acuerdos de Oslo de 1993.

"Tenemos que ser la mejor ciudad para vivir si queremos ser la mejor ciudad para que la gente venga y para poder seguir generando oportunidades", ha zanjado el alcalde.