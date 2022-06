Ayuso quiere cooperar con Israel y Emiratos Árabes en iniciativas de digitalización, ciberseguridad y emprendimiento

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado este lunes su predisposición a cooperar con Israel y Emiratos Árabes en iniciativas de digitalización, ciberseguridad y emprendimiento.

Así lo ha señalado durante su intervención en la inauguración de la 'Madrid and the New Middle East', la primera cumbre empresarial para fomentar las relaciones comerciales con Israel, Emiratos Árabes y España, donde ha destacado que los lazos con estos países son "más fuertes que nunca".

En este sentido, ha puesto el foco en que el año pasado Madrid "atrajo el mayor volumen de capital procedente de Israel, con el 60% del conjunto de España, mientras que la de Emiratos Árabes supuso el 43,4%, encabezando el ranking junto con Andalucía".

Ayuso ha defendido que Madrid es una región "respetuosa con la familia y con la persona" pero también "con la economía como motor de desarrollo y oportunidad", ya que fomentan "la cultura del esfuerzo, la voluntad y el mérito".

Con esto, según ha remarcado, han conseguido construir la región "más competitiva de España y una de las más competitivas de Europa", un lugar en el que conviven "unos impuestos y una burocracia ajustados al servicio de unos servicios públicos de calidad y de unas instituciones sólidas y garantes". Así, ha incidido en que en Madrid se constituyen una de cada cuatros empresas a nivel nacional y se concentra más del 70% de la inversión extranjera.

"Estamos más de moda que nunca y cada vez llegan más personas y proyectos porque hemos trasladado confianza, optimismo y defendemos un modo de vida atractivo, alegre y seguro", ha declarado, al tiempo que ha puesto el foco en que su Gobierno piensa "en todos los ciudadanos y ni les victimiza, ni les colectiviza, ni les enfrenta, ni les crea problemas inexistentes para justificar su existencia". La presidenta ha remarcado que están "en contra de políticas identitarias" así como que su modelo "no busca enfrentar".

También ha celebrado que Madrid haya sido el lugar elegido para albergar la primera edición de esta cumbre empresarial y financiera, organizada por Madrid Open City, que reúne a cerca de 200 expertos y profesionales de los tres países, además de representantes políticos como los embajadores de Israel, Rodica Radian Gordon, y de Emiratos Árabes Unidos, Majid Hassan Mohamed Hassan Al Suwaidi. "Madrid es una región tan humana como capital, respetuosa con la persona, pero también con la economía como motor de desarrollo y oportunidades", ha apuntado.