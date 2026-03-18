Almeida está "orgulloso" de que Shakira, "la artista latina más reconocida", elija Madrid para dar diez conciertos

Archivo - Shakira en la reciente entrega de los Grammy Latinos en Sevilla - EUROPA PRESS REPORTAJES / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida está "orgulloso" de que Shakira, "la artista latina más reconocida del mundo", eliga la ciudad para dar hasta diez conciertos.

Desde la presentación de Nuevo AZCA, Almeida ha descrito a la colombiana como "posiblemente la artista latina más reconocida a nivel mundial, con mejores datos desde el punto de vista de fans y de discos vendidos", por lo que considera un "orgullo" que "quiera actuar en Madrid y quiera estar aquí durante diez días", algo que "habla muy bien de la ciudad de Madrid".

"Shakira podía haber elegido cualquier ciudad en el mundo y cualquier ciudad en el mundo hubiera querido tener a Shakira durante 10 días. Y es Shakira la que ha elegido la ciudad de Madrid. Nos podemos sentir orgullosos y va a ser una extraordinaria oportunidad para todos de poder disfrutar de una grandísima artista", ha declarado.