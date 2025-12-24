Almeida pedirá al Niño Jesús que los políticos no sigan contribuyendo a "polarizar la sociedad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, felicita la Navidad a los trabajadores, en el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM) - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pedirá al Niño Jesús, y quien quiera a Papá Noel, que los políticos no sigan contribuyendo a "polarizar la sociedad".

"Son tiempos convulsos y yo lo que le pediré de parte de los políticos es que no contribuyan más a polarizar la sociedad porque no es la sociedad la que está polarizada sino que es la política la que está polarizada, la que está crispada, la que vive en el enfrentamiento", ha trasladado a la prensa tras felicitar la Nochebuena a los servicios esenciales que están de guardia.

Ese mensaje va dirigido a "los políticos, tanto en el nivel municipal, autonómico, como nacional" instando a "transmitir un mensaje de sosiego y confianza al conjunto de la sociedad". "Las instituciones se empiezan a debilitar cuando las personas no confían en nosotros y si no confían en nosotros es porque algún motivo habrá", ha planteado.