Almeida pide a la Almudena por las víctimas de Urda y "paz, altura de miras, generosidad y empatía" para Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), además de "paz, altura de miras, generosidad y empatía" para la ciudad de modo que "las legítimas diferencias de opinión jamás deriven en rupturas de la convivencia".

"Que consoléis y amparéis a todas las personas que han perdido a familiares o seres queridos en el accidente ferroviario de Urda, que les confortéis en este momento tan triste y que nunca les falte el aliento, el cariño y la ayuda de Madrid y de toda España", ha rogado a la patrona en la renovación del Voto de la Villa en la Catedral de la Almudena.

La renovación del voto llega cinco meses después de la visita a esta catedral que hizo el Papa León XIV durante su viaje apostólico a España, "cuando el pueblo de Madrid pudo mostrarle en persona algo que ya conocía de sobra, la profundidad de las raíces cristianas que caracterizan la ciudad y dan vida".

El regidor ha recordado las palabras de León XIV en la Catedral de la Almudena, cuando interpeló a "ser constructores de vínculos que restauren el lenguaje universal de la comunión, el amor fraterno y la concordia".

Sus palabras han seguido esa estela para recordar "una idea muy sencilla, que todo lo que se ha construido como ciudad y como sociedad se ha hecho sobre el fundamento de la concordia y desde la convicción profunda de que el entendimiento mutuo basado en la verdad, aunque a veces sea difícil y exija gran generosidad, es condición indispensable para que Madrid siga siendo ejemplo de convivencia, lugar de acogida para todos y ciudad de paz en la que los españoles, vengan de donde vengan y piensen lo que piensen, se sientan en casa".

PAZ EN LAS FAMILIAS, POR LOS MAYORES Y LAS TRADICIONES

En la renovación del voto, el alcalde ha pedido que reine también la paz "en el interior de las familias madrileñas, célula básica de la ciudad, protegiéndolas para que sean un refugio de comprensión y amor en el que nazcan y crezcan las nuevas generaciones de madrileños".

No se ha olvidado de pedir por los mayores para que, "en el momento de su merecido descanso, nunca les falte reconocimiento, rendido homenaje y gratitud por una vida entera dedicada a trabajar por los suyos y por todo Madrid".

"Que nunca olvidemos como ciudad nuestra más grave obligación: la atención a las necesidades de los enfermos, los más débiles y los desfavorecidos de manera que los que menos tienen se conviertan en el objeto preferencial de nuestros desvelos", ha llamado.

Unido a que la Villa de Madrid nunca debe perder de vista "sus tradiciones, su fe, su modo de ser propio y su esencia porque la savia que llena las ramas de frutos solo puede venir de las raíces".

"Que se preserven los destinos de España y que esta ciudad, su capital, siga encarnando su variedad y unidad; que todos sepamos olvidarnos de los desencuentros del pasado para centrarnos en los retos del presente y los desafíos del futuro y, finalmente, que cumplamos con nuestros deberes con la misma intensidad con la que defendemos nuestros derechos", ha rogado ante la Virgen.

El alcalde ha hecho mención especial a aquellos con responsabilidad de gobernar, empezando por él, y lo ha hecho recordando las palabras de Jesucristo: "Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan", ha concluido.