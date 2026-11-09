El PSOE no pide "milagros" a la Almudena, sino que Madrid "funcione", y reclama a Almeida que lo haga posible

Reyes Maroto llama a secundar la huelga del 11 de noviembre

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento Reyes Maroto, en el Día de la Almudena
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento Reyes Maroto, en el Día de la Almudena - PSOE MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 11:35
Seguir en

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes, con motivo de la festividad de la Virgen de la Almudena, que los socialistas no acuden a la patrona de la capital a pedir "milagros", sino a reclamar que Madrid "funcione", responsabilidad del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

"Tener una vivienda en esta ciudad no puede ser una cuestión de milagros. Tampoco tenemos que rezar para poder llegar a tiempo a nuestro trabajo o hacer un acto de fe para tener limpia la ciudad", ha señalado la portavoz socialista en declaraciones a los medios.

En este contexto, Maroto ha llamado a secundar la huelga del próximo 11 de noviembre y a "llenar las calles de dignidad" para defender los derechos de los trabajadores frente a las políticas de las derechas, que, a su juicio, están haciendo "imposible llegar a fin de mes".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado