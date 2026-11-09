El PSOE no pide "milagros" a la Almudena, sino que Madrid "funcione", y reclama a Almeida que lo haga posible

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento Reyes Maroto, en el Día de la Almudena - PSOE MADRID

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes, con motivo de la festividad de la Virgen de la Almudena, que los socialistas no acuden a la patrona de la capital a pedir "milagros", sino a reclamar que Madrid "funcione", responsabilidad del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

"Tener una vivienda en esta ciudad no puede ser una cuestión de milagros. Tampoco tenemos que rezar para poder llegar a tiempo a nuestro trabajo o hacer un acto de fe para tener limpia la ciudad", ha señalado la portavoz socialista en declaraciones a los medios.

En este contexto, Maroto ha llamado a secundar la huelga del próximo 11 de noviembre y a "llenar las calles de dignidad" para defender los derechos de los trabajadores frente a las políticas de las derechas, que, a su juicio, están haciendo "imposible llegar a fin de mes".