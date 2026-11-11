Almeida pide a los ministros "que permanezcan en huelga" y "de brazos caídos" hasta ser desalojados por las urnas

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid celebra un Pleno extraordinario para dar luz verde a dos planes esp - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido irónicamente a los ministros "que permanezcan en huelga" y de "brazos caídos" al menos hasta el 29 de noviembre, cuando serían desalojados del Gobierno por las urnas, para pasar a jugarse "pincho y caña" convencido de que ediles de la oposición que han llamado a la protesta no comunican formalmente al Ayuntamiento que la siguen.

"Lo que no se puede decir a la gente es id a la huelga y yo me guardo el dinero", ha afeado. Tras visitar la unidad antigrafitis de la Policía Municipal, el alcalde ha calificado de "inolvidable absolutamente" el llamamiento de Yolanda Díaz a secundar la huelga general, "como si ella no estuviera en el gobierno desde hace siete años y no fuera la ministra de Trabajo".

Para Almeida, la convocatoria de esta huelga está manifestándose como "un elemento de desmovilización del progresismo que hay en España porque en la calle no se refleja de ninguna manera esa movilización que pretendía Pedro Sánchez".

Y en cuanto a los ministros que la han secundado, el primer edil ha tirado de ironía. "Gracias, se lo agradezco y les pido que permanezcan en huelga hasta que les desalojemos del Gobierno después de las elecciones del 29 de noviembre, que no muevan un dedo, que no hagan nada, que no se preocupen, que no sientan cargo de conciencia, que no acudan a trabajar si es necesario y que sigan de huelga", ha declarado. Martínez-Almeida ha opinado que "los españoles prefieren ver a estos ministros de brazos caídos que en el despacho".

ALMEIDA SE JUEGA "PINCHO Y CAÑA"

Y en cuanto a los concejales de la oposición que hayan respaldado la protesta, el alcalde se ha jugado "pincho y caña" que "no van a comunicar oficialmente que están en huelga". "Si hicieran un ejercicio de sinceridad y de honestidad, lo que tendrían que hacer es comunicar al Ayuntamiento que están ejerciendo su derecho a la huelga para descontarles el día", ha manifestado.

"Yo me juego pincho y caña a que no lo hacen, a que no son capaces de comunicar al Ayuntamiento que hoy hacen huelga. No van a ser capaces no vaya a ser que les descontemos un día de su sueldo", ha manifestado.