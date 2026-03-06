Almeida pide no caer en autosatisfacción de avances cuando "un 40% de jóvenes dice que no es necesaria la igualdad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el acto institucional del 8M - EUROPA PRESS

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido no caer en la autosatisfacción de los avances a dos días de celebrar el Día Internacional de las Mujeres, el 8M, cuando "un 40% de jóvenes dice que no es necesaria la igualdad para alcanzar una sociedad justa".

Almeida ha entregado en CentroCentro los Premios Clara Campoamor, con los que el Consistorio reconoce a mujeres y entidades con una trayectoria continuada de compromiso con la igualdad real entre mujeres y hombres. En su XXI edición, esta distinción la ha recibido la escritora y periodista Julia Navarro y la mención honorífica ha recaído en la Asociación Iraní Pro-Derechos Humanos en España.

Sus primeras palabras han sido para trasladar todo su apoyo a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, por el "acoso intolerable e inaceptable" que lleva sufriendo a lo largo del último año. El alcalde ha pasado a reflexionar sobre el 8M y las dos perspectivas de abordarlo, desde la celebración de todo lo conseguido y desde la reivindicación necesaria de los pasos que quedan por dar para "alcanzar el objetivo del feminismo, que es la igualdad entre hombre y mujer".

Bajo el primer prisma, el alcalde ha recordado que fue en 1924 cuando entraron las tres primeras consejalas en el Ayuntamiento de Madrid, muy lejos de las 28 que lo hicieron en los comicios municipales de 2023, "un dato que invita al optimismo".

"Pero no es menos cierto que hay un 40% de chicos jóvenes que dicen que la igualdad no es fundamental para alcanzar una sociedad justa o que solamente hay un 16% de mujeres en el Colegio de Ingenieros de Caminos en estos momentos", ha llamado la atención.

BRECHAS CONTRA LAS QUE LUCHAR

No ha obviado que la Constitución de 1978 "ha supuesto un salto cualitativo exponencial en relación con las políticas de igualdad, en hacer real ese artículo 14 que proclama como derecho fundamental la igualdad entre hombres y mujeres", aunque "en la cotidianeidad del día a día no se puede olvidarnos que todavía hay barreras contra las que hay que luchar singularmente, ya sea la brecha en el trabajo, la brecha salarial, la brecha en políticas de conciliación".

Parafraseando a Clara Campoamor, el primer edil se ha declarado humanista y, como tal, feminista "porque solo desde la perspectiva humanista uno puede entender el calibre esencial que supone que no haya ningún tipo de discriminación".

CAMPAÑA INSTITUCIONAL

El acto institucional ha pivotado sobre la campaña institucional que ha lanzado el Ayuntamiento de Madrid este 8M, que reivindica la unidad de la sociedad para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres y eliminar las brechas de género mediante el lema 'Madrid será mejor si mujeres y hombres lo construimos juntos'.

Se enmarca en la Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de Madrid 2025-2028. Con cien medidas y una inversión estimada de 261 millones de euros destaca la creación de Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM) en los 21 distritos. De este modo y por primera vez todos los distritos contarán con recursos de promoción de la igualdad y de atención psicológica, jurídica y social a víctimas de violencia de género para evitar que las mujeres tengan que hacer desplazamientos para recibir el apoyo que necesiten.

La estrategia también apuesta por articular un sistema único de valoración del riesgo en situaciones de violencia y contempla nuevos canales de sensibilización en materia de igualdad.