El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pide a la Paloma protección para todos los madrileños en un día de "casticismo, devoción y orgullo" - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a la Virgen de la Paloma, "patrona popular" de la ciudad, protección para todos los madrileños en un día de "casticismo, devoción y orgullo".

Lo ha hecho a través de su cuenta de 'X' mientras continúa con su baja por paternidad, razón por la que no acudirá a los actos solemnes del día. "Madrid celebra el día de la Virgen de la Paloma con casticismo, devoción y orgullo, rindiendo homenaje a nuestra patrona popular. Que nos acompañe y proteja a todos los madrileños. ¡Viva la Virgen de la Paloma! ¡Viva Madrid!", ha escrito.

Madrid vivirá este viernes el día grande de las fiestas de la Virgen de la Paloma, patrona popular de la ciudad y protectora de los bomberos, cuyo cuadro descenderá en un verano marcado por la devastación de incendios como el de Tres Cantos y los que todavía avanzan sin control en varias comunidades autónomas.

La Paloma recoge así el testigo de las fiestas de San Cayetano (5-8 de agosto) y San Lorenzo (9-12 de agosto) con una amplia programación musical y cultural para todos los públicos en el barrio de La Latina, que ya luce en sus calles guirnaldas y mantones colgados.