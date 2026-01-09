Almeida pidió una reunión a Marlaska hace mes y medio por VioGén porque con el delegado de Gobierno "no se puede hablar"

Archivo - (I-D) El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el acto de conmemoración de la festividad de San Juan Bautista - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidió una reunión al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar la incorporación del Ayuntamiento al sistema VioGén --aún sin respuesta-- porque con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "no se puede hablar".

"Como con el delegado del Gobierno no se puede hablar, el otro día coincidí en un acto con Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y le pedí por favor que nos pudiéramos reunir y tener una conversación en relación con el sistema VioGén y la incorporación del Ayuntamiento de Madrid. Le dije claramente 'ministro, no quiero ningún tipo de polémica, ningún tipo de enfrentamiento por este tema. Este tema estaba cerrado por parte del Ayuntamiento con la Secretaría de Estado de Seguridad y el delegado del Gobierno no ha querido cerrarlo ni firmarlo", ha trasladado el alcalde a la prensa desde Ventas.

El regidor está a la espera de la fecha por parte del ministro, que desde el primer momento le "garantizó" que le iba a llamar para abordar el asunto. "Hago en público lo que hice en privado hace apenas un mes y medio, pedírselo en público a Fernando Grande Marlaska al no haber tenido respuesta en privado, para que nos volvamos a reunir y renovar el convenio VioGén", ha declarado.

Cree Almeida que "con el delegado del Gobierno es muy complicado". "Teníamos un acuerdo cerrado con la Secretaría de Estado de Seguridad y cuando ese acuerdo vino a la Delegación del Gobierno se reabrió, no sé por qué, lo supongo siendo el Delegado el Gobierno", ha lanzado contra Martín.