Almeida, que se planteó Ciencias de la Información, aconseja a estudiantes que decidan su futuro "pero sin dramatismo"

MADRID 30 Ene.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confesado que en su momento se planteó estudiar Ciencias de la Información, para decantarse finalmente por derecho y acabar sacándose unas oposiciones como Abogado del Estado, por lo que ha aconsejado a los estudiantes que están en el punto de tener que decidir sobre su futuro formativo que decidan "pero sin dramatismo porque la vida es muy larga".

Almeida ha recorrido la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles parándose en los distintos estands del Salón de Orientación Universitaria Unitour, dirigido a estudiantes de segundo de Bachillerato, docentes y familias, que celebra su vigésimo aniversario. También ha posado para los continuos selfies que le han pedido los y las estudiantes.

El regidor ha trasladado a la prensa que jornadas de orientación como esta son "de las más importantes que pueda tener uno en la vida". Facilita la toma de decisión iniciativas como la de Unitour, que ha reunido a un ecosistema universitario de 63 universidades, públicas y privadas, con presencia en la ciudad de Madrid, que van a dar a conocer sus propuestas a unos aproximadamente más de 2.000 jóvenes.

"Es una decisión realmente importante y por eso lo mejor es poder hacerla aconsejado, orientado, poder ver todas las opciones que hay para poder proseguir los estudios, tanto desde el punto de vista de las diferentes universidades como desde el punto de vista de las carreras que se pueden estudiar", ha indicado.

"ME PLANTEÉ CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN"

Lo que ha confesado a los periodistas es que no siempre tuvo claro su futuro profesional. "Me planteé Ciencias de la Información en un momento dado pero luego decidí con aquello de 'el que vale, vale, y el que no a derecho", ha bromeado.

Y sobre qué consejo le daría a los estudiantes que están pasando este viernes por la Galería de Cristal lo tiene claro, "que pregunten, que se asesoren, ver por dónde quiere que vayan los tiros pero tampoco tener ningún dramatismo en la decisión porque tienen toda la vida por delante". "Si se toma la decisión correcta, fenomenal, y si en un momento dado ven que tienen que ir por otro lado, que no se preocupen, que tienen tiempo suficiente para poder hacerlo", ha aconsejado.

También ha sido preguntado qué recomendaría a los estudiantes después de la universidad, si opositar, como hizo él, o emprender. "Cada uno tiene su camino y cada uno tiene que tener la capacidad de poder elegirlo, no hay que predeterminar qué es lo que tiene que hacer", ha contestado.

Ahora que es padre ha asegurado que estaría encantado de que su hijo siguiera sus pasos, algo que le generaría "enorme ilusión", pero "eso es predeterminar y condicionar". "Lo que hay que hacer es darles una formación, una educación, para que sean ellos mismos, con libertad y con independencia, los que decidan qué quieran hacer", ha subrayado.

Tampoco ha escondido que ser opositor le ha marcado para el resto de su vida, en forma de "disciplina, tenacidad y constancia". "Pero yo no quisiera decirle a mi hijo si tiene que opositar o emprender, yo lo que quiero es que él tenga la capacidad por sí mismo de elegir libremente lo mejor que quiera", ha resumido.