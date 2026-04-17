Almeida pone de ejemplo la Transición ante Mª Corina Machado: "Después de la noche oscura siempre llega la luz"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entrega la Llave de Oro de la Villa de Madrid a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha entregado la Llave de Oro de la ciudad a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, parafraseando al Quijote y poniendo de ejemplo la Transición española cuando ya "se vislumbra un horizonte" recordándole que "después de la noche oscura siempre llega la luz de la mañana".

Almeida ha destacado de la líder venezolana su dedicadión "toda su vida a luchar por la libertad de su pueblo y por el porvenir de su patria", motivo por el que ha sido honrada con la Llave de Oro de Madrid como "símbolo de la admiración que siente la ciudad por su persona y por su lucha, una lucha que es la del conjunto del pueblo venezolano por conquistar la libertad que merece", una libertad que ya "se puede acariciar con la punta de los dedos".

"Quiera Dios que esa libertad que hoy te otorga Madrid pueda llevarnos cuanto antes a nuestra querida Venezuela", ha deseado Almeida, que ha remarcado que la Llave es "un galardón para todo el pueblo venezolano, representado hoy por quien tanto ha luchado por conseguir la libertad".

Poniendo el foco en el "cariño y la simpatía que esta ciudad siente por sus hermanos venezolanos", el alcalde ha calificado de "excepcional el ejemplo de amor a la libertad que el pueblo venezolano está dando al mundo, como excepcional es también la tenacidad y la valentía" con la que durante años María Corina Machado "ha trabajado para que la querida Venezuela por fin tenga un horizonte de libertad".

EL QUIJOTE

Martínez-Almeida ha llegado a citar al Quijote en su convencimiento de que "la libertad es el más deseado don que llenan los cielos, un don por el que se puede y se debe aventurar la vida", unas palabras que ha recogido María Corina Machado y que ha hecho suyas.

Almeida ha vaticinado un "nuevo futuro en libertad y concordia, que llena de ilusión a todos los madrileños y a todos los españoles" con la premisa de "la reconstrucción y la reconciliación" teniendo claro que la Nobel de la Paz "está llamada a jugar, sin duda, un papel decisivo". "Más decisivo aún, si me permites, que el que has tenido hasta ahora", ha remarcado el primer edil madrileño.

José Luis Martínez-Almeida ha defendido que la lucha que lidera María Corina Machado "no tiene fronteras", algo que conoce bien una ciudad como Madrid, que sabe que "la libertad no es el mejor medio para llegar a un fin, sino que no hay mejor fin que la libertad".

"URNAS LIMPIAS" Y EL EJEMPLO DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

"La valentía y esperanza que os caracteriza a los venezolanos será recordada como un paso decisivo en el largo proceso que ha de culminar el día que podéis elegir de manera verdaderamente libre vuestro futuro en unas urnas limpias. El día en el que puedan reencontrarse las familias tanto tiempo divididas y se reconstruya definitivamente la unidad de vuestra nación", ha apostillado el regidor.

En este punto, el alcalde ha vuelto su mirada a la Transición española poniéndola como ejemplo de lo que llegará a Venezuela. España, como ha apuntado, ya vivió "una encrucijada análoga en la que los españoles superaron las divisiones del pasado y fijaron la vista más en lo que querían construir unidos que en lo que había mantenido separados en el pasado".

"Y al igual que sucede hoy en Venezuela, aquel proceso despertó entonces la admiración de otras naciones libres y democráticas del mundo, muy especialmente dentro de nuestra comunidad de naciones iberoamericanas. Cincuenta años después, la España que nació entonces y los frutos de aquella apuesta por la convivencia que sellamos todos los españoles en nuestra Constitución están a la vista de todo el mundo", ha aplaudido Almeida.

CUIDAR LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

El primer edil madrileño no ha querido dejar de incidir en la necesidad de seguir luchando en España por "mantener" la democracia y su libertad aparejada. "Y ese camino compartido lo vamos a recorrer juntos, seguro, en un futuro muy próximo porque las mismas virtudes del pueblo español que hicieron posible nuestra reconciliación, la altura de miras, la capacidad de sacrificio, la generosidad, harán posible la de la Venezuela libre, que ya se abre paso de forma irreversible", ha asegurado a la líder opositora venezolana.

Almeida tiene claro que, contemplando a Machado y conociendo el carácter de los venezolanos, su pueblo "va a estar a la altura de esa heroica tarea de reconciliación que tiene por delante", para agradecerle de nuevo su "lucha ejemplar por la libertad, la democracia y la paz en tu tierra".

"Eres la encarnación de la resistencia del pueblo venezolano y tu tenacidad es un eco de la resistencia de cientos de miles de compatriotas que durante décadas se vieron obligados a buscar refugio ante el autoritarismo. Perseguida, inhabilitada, amenazada, nunca doblaste la rodilla. Con dignidad, coraje y fe en Venezuela te convertiste en la voz más clara y firme de una nación que se negó a resignarse ante el silencio y el miedo", ha loado a la Nobel de la Paz.

Almeida ha defendido que María Corina Machado es "la mejor opción de Venezuela para lograr la gran tarea que tiene por delante, la unión de todos los venezolanos, la reconciliación nacional, el perdón sincero y el reencuentro de ciudades y vidas durante demasiado tiempo".

"Tu capacidad para unir voluntades dispares, tu compromiso renunciable con elecciones libres y transparentes, te convierten en la figura indispensable para cerrar las heridas del pasado y abrir de par en par las puertas a la Venezuela próspera, democrática y reconciliada que todos anhelamos. Madrid, que tanto admira tu misión, sabe que con mujeres como tú Venezuela no sólo recuperará su libertad sino que la sabrá defender", ha subrayado.

La venezolana ha llegado a la Plaza de Cibeles al borde de las 18.30 horas, donde ha sido vitoreada por un nutrido grupo de venezolanos, con los que se ha abrazado y consolado las lágrimas de algunos de los asistentes, que reclamaban 'libertad'. En el acto institucional, la Premio Nobel de la Paz ha estado arropada por prácticamente el Grupo Municipal al completo, los concejales Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo (recién expulsados de Vox), el edil de Vox Fernando Martínez Vidal y la edil socialista Emilia Martínez.

También se ha podido ver en la Casa de la Villa a la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo, muy vitoreada en la Plaza de la Villa, o a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón, además del exalcalde de Caracas Antonio Ledesma, colaborador cercano de María Corina Machado. Ningún concejal de Más Madrid ha estado presente.