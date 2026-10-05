Almeida se pregunta "a qué juega" Martín con la acampada y le espeta que "un delegado no está para asaltar las calles"

Decenas de personas acampadas, en la Puerta del Sol, a 1 de octubre de 2026, en Madrid (España). El quinto día de acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha reunido más tiendas de campaña, y la instalación de nuevos toldos ha cubierto más espacio de la pl - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado "a qué juega" el delegado del Gobierno, Francisco Martín, con la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol, para espetarle que con un cargo como el suyo "no está para asaltar las calles".

Ha sido la reacción de Almeida desde el parque Benedicto XVI después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelarísima solicitada por la Comunidad de Madrid para ordenar el desalojo inmediato de la acampada instalada desde el pasado 27 de septiembre frente a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la Sala desestima la petición de la Comunidad de Madrid por esta vía de urgencia y acuerda tramitar las actuaciones por el procedimiento ordinario de medidas cautelares, dando audiencia a la Abogacía del Estado, que representa a la Delegación del Gobierno en Madrid.

El Ayuntamiento, que también ha formalizado un requerimiento a Delegación, está esperando "ver qué es lo que pasa el 7, que es cuando se ha convocado a las partes por parte del Tribunal Superior de Justicia siguiendo un principio de "prudencia".

"Esperamos que pueda haber una solución y lo que queremos es que se acuerde el levantamiento de la acampada no ya de Sol, es que se está extendiendo por las calles aledañas sin que el delegado del Gobierno mueva un solo dedo, sin que permita a la Policía Nacional actuar", ha manifestado.

"ASALTAR LAS CALLES"

Almeida se ha preguntado "a qué juega el delegado del Gobierno, qué es lo que espera". "No sé si es que pretende asaltar las calles pero creo que un delegado del Gobierno no está para asaltar las calles sino para proteger la libre convivencia y el orden público, que es lo que no está haciendo", ha acusado.

Martínez-Almeida desea "que vuelvan las tiendas, que vuelva el comercio" en Sol porque es "lo que se merecen" sus comerciantes, como los de Carmen, Preciados, Arenal y Montera. El primer edil ha cuestionado que se trate de una acampada pacífica cuando "en estos momentos está impidiendo el normal tránsito por calles comerciales, perjudicando gravemente a los comerciantes".

UN CARTEL QUE ES "LA RELECHE"

"Protestar no es incompatible con respetar el marco de convivencia y el ordenamiento jurídico y ahora mismo ni respetan el marco de convivencia ni el ordenamiento jurídico", ha arremetido contra los acampados.

En este punto ha dado cuenta de un cartel visto en la acampada y que ha calificado de "releche". "Ruegan que entre una determinada hora y otra no se circule por ahí. Eso sí, advierten que no van a impedir a nadie que pueda circular por ahí. ¿Quién se creen para determinar si una persona puede pasar o no por ahí? ¿Hasta qué punto estamos llegando?", se ha preguntado. "Esa es la ciudad que estamos viviendo en estos momentos gracias al delegado del Gobierno", ha lamentado.