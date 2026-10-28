Almeida prepara denuncia penal contra Martín, que contestó a su requerimiento cuando sabía que dimitía

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en 'Desayunos Madrid' de Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que están preparando ya una denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno, Francisco Martín, que contestó finalmente al requerimiento enviado por el Ayuntamiento para que levantara la acampada de Sol en un "ejercicio de cinismo superlativo" porque remitió la contestación cuando "sabía que había dimitido".

En los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, el alcalde ha confirmado la denuncia contra Martín, ya no aforado, por "inacción" ante la acampada, como ya explicó el regidor, después de enviarle un requerimiento al que el delegado dimitido tenía que contestar en un plazo administrativo que terminaba este viernes.

"Nos ha contestado al requerimiento el exdelegado del Gobierno convocándonos a una reunión. Yo de este exdelegado del Gobierno he visto muchas cosas pero eso de firmar un requerimiento el día prácticamente que te vas, donde te dice que estaría encantado de poder mantener una reunión, y te convoca a una reunión... es un ejercicio de cinismo superlativo", ha criticado.

Sí ha reconocido que "era delegado cuando lo firmó, pero ya sabía que había dimitido". "Supongo yo que ya sabía que se iba, y sin embargo lo que hace es eso, decir que no ha habido inactividad de la Delegación del Gobierno, pero que al mismo tiempo está dispuesto a mantener las reuniones con nosotros que sea necesaria para dar una solución al asunto", ha ironizado.

"Nuestros servicios jurídicos están preparando la denuncia penal contra el exdelegado del Gobierno. Se presentará en el órgano judicial que el equipo jurídico municipal estime. "La obligación de todo español, según la ley, que presencie la comisión de un presunto delito o falta tiene la obligación de comunicarlo y ponerlo en conocimiento. Es lo que vamos a hacer con el señor exdelegado", ha contestado.