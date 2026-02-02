Almeida presume de la "rapidez" de la obra de la A-5 frente a la Operación Campamento, donde "se sigue sin trabajar"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a su llegada a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Four Seasons, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presumido de la "rapidez" a la que avanzan las obras de la A-5 frente a las que el Gobierno está llevando a cabo en la Operación Campamento, donde según ha advertido, "se sigue sin trabajar" en unas obras en las que Ayuntamiento ha detectado una "falta de documentos".

"No podemos esperar a la vivienda en Campamento. No podemos esperar a que se inicie una demolición que no se ha iniciado realmente. Ni podemos estar sujetos a la agenda del presidente del Gobierno. Y por eso le digo y me ofrezco a la ministra de Vivienda que si quiere saber cómo se ejecuta una obra con rapidez y en plazos, (...) aquí estamos dispuestos a darle las explicaciones oportunas", ha señalado en su visita a las obras de la A-5 para asistir a la conexión de dos frentes de excavación del túnel.

En este sentido, Almeida ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "se ponga las pilas" y ha subrayado que el Ayuntamiento se pone "completamente a su disposición" para poder comenzar "lo antes posible" la urbanización y la edificación de las viviendas.

"Esto no es cuestión de un día demoler o decir que se inicia la demolición y que tres semanas después se puede comprobar fácilmente que prácticamente nadie está trabajando hoy en la Operación Campamento", ha criticado.

Así, cree que ante el problema de la vivienda "no se puede tomar el pelo" a los vecinos y ha insistido en que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, está "abierto completamente" al Ministerio de Vivienda, aunque desde el Ayuntamiento detectan una "falta de documentos en estos momentos".