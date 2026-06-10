Almeida se queda con mensaje de que "discrepancia no puede suponer humillación" poniendo a las personas en centro

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la visita apostólica del Papa León XIV, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta comparecencia informativa, ofrecida por el alcalde de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se queda con el mensaje transmitido por el Papa León XIV sobre que "la discrepancia no puede suponer humillación", con las personas siempre en el centro de las políticas.

De todos los cuatro días en Madrid, el alcalde se queda como uno de los momentos más emotivos de León XIV con la adoración eucarística en la vigilia celebrada en la Plaza de Lima "en la que no se oyó ni una sola voz, no se oyó ni un solo ruido". También le conmovió que el Pontífice empezara su agenda en Madrid con Cedia, en manos de Caritas, en el barrio de Lucero (Latina), donde se acercó "a realidades que existen en la ciudad".

Martínez-Almeida ha puesto en valor en la rueda de prensa ofrecida desde el Palacio de Cibeles el mensaje de que, "dentro de las diferencias, juntos y con puntos de acuerdo, siempre se es mejor". "Y que tenemos que poner siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones, aportaciones desde el punto de vista político valiosísimas, también desde el punto de vista espiritual como católico", ha trasladado a la prensa.

El regidor ha destacado igualmente que León XIV remarcó que "la fe no es un museo de la historia sino que tiene que ser algo vivo en un mensaje que a los católicos y a los creyentes ha llegado hasta el corazón".

El primer edil ha llamado a "reflexionar y acoger el mensaje del Papa". "Hemos tenido la suerte de tener no sólo al sucesor de Pedro sino una brújula moral, un referente en el mundo en el que vivimos", ha puesto el foco.

"LA DISCREPANCIA NO PUEDE SUPONER HUMILLACIÓN"

Una de las frases de León XIV que más le ha impactado es aquella que venía a decir que "la discrepancia no puede suponer la humillación". "En el debate público en estos momentos es más importante que nunca entender que el debate forma parte de la democracia, que sin discrepancia no hay democracia, que las diferencias son importantes para seguir progresando como sociedad pero eso no quiere decir que tengamos que ir a la humillación, a la burla ni a la ofensa por la ofensa", ha valorado.

El alcalde, aupado por las palabras del Pontífice, cree que hay que "elevar el debate público". Espoleado por el "discurso de gran hondura intelectual y conceptual que pocas veces se ha visto en España en los últimos", el discurso de León XIV en el Congreso era de tal "altura de miras intelectual que conviene reflexionar profundamente y acoger".

Preguntado sobre si se sintió interpelado en tiempos de 'prioridad nacional', el alcalde ha echado mano de la firma del Papa en el Libro de Honor del Ayuntamiento, donde expresó su deseo de que "Madrid siga siendo una ciudad tan acogedora y tan hospitalaria".

"Y eso es precisamente lo que hemos conseguido en Madrid porque si el Papa se sintió como un madrileño más nada más pisar el aeropuerto de Barajas y el Papa nos dice en ese Libro de Honor que sigamos siendo tan hospitalarios es porque somos tremendamente acogedores, somos una ciudad tremendamente hospitalaria que no distingue el origen sino que simplemente valora que se quiera estar en Madrid, que se quiera vivir en Madrid y que podamos formar una sociedad mejor", ha valorado.

Almeida, en todo caso, ha constatado que "en política cada uno tiene sus propias disposiciones y su propia forma de actuar y entenderlo". "Y yo pertenezco a un partido del cual me siento muy orgulloso de su política y de sus declaraciones políticas" en materia de inmigración, ha zanjado.