Almeida receta "reforzar democracias liberales" para vencer retos Covid y alerta de quienes "defienden muro de Berlín"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho un llamamiento este miércoles a "reforzar ese modelo de democracias liberales para hacer frente a la pandemia", pues "fortalecer las instituciones es el camino" mientras que "degradarlas las empuja a lo que el populismo pretende conseguir" y ha alertado en este punto de aquellos que "defienden el muro de Berlín".

En estos términos se ha pronunciado el 'popular' durante su intervención en la tercera jornada de la convención nacional del Partido Popular, que se celebra este miércoles en la capital. Ha compartido estrado junto a quien fuera presidente de la Comisión Europea entre 2004 y 2014, José Manuel Durao Barroso.

Al comienzo de su intervención, Martínez-Almeida ha defendido que esta convención itinerante, que llegará este domingo a Valencia, está "abierta a las ideas y a todos los españoles", ya que "lo hace desde la convicción de que se vive en un momento en el que es necesario sumar una amplísima mayoría social para reforzar España". "No ha habido ningún partido que abarque tantas cuestiones, que se desplace a tantos territorios y que refleje la pluralidad de España", ha remachado.

Ha sido en este punto cuando se ha dirigido al presidente de la formación, Pablo Casado, a quien le ha pedido que gane las elecciones "lo antes posible" por el bien de "España y los españoles". Estas mismas palabras las ha utilizado para cerrar su discurso ante los aplausos de los asistentes.

Sobre la cuestión abordada en su intervención, el futuro poscovid, Almeida ha señalado que el mundo, antes de la pandemia, "estaba en la mejor de las situaciones que había atravesado", eso sí, "con problemas por la aparición de populismos". "Los populismos tienen un caldo de cultivo que se asienta sobre premisas que son ciertas; la crisis de 2008 se aprovechó por el populismo de extrema izquierda para entrar en las instituciones", ha lanzado.

También ha defendido que en el mundo "nunca había habido tanta riqueza, nunca tantas personas accedieron a la alfabetización, nunca había habido proceso de enriquecimiento de las clases medias tras la Segunda Guerra Mundial".

Ahora, tras el paso de la Covid, José Luis Martínez-Almeida ve necesario "apostar por esos cimientos que (Pablo) Casado expuso en el discurso que dio en el proceso de primarias y en la convención nacional de 2019, los pilares de la doctrina del PP, el Estado de Derecho, el bienestar social". Ambos, ha expresado, "son los pilares que conducirán a superar los retos de la pandemia".

Por contra, ha cargado contra el Gobierno de España por "haber contribuido al desgaste de las instituciones", y ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el estado de alarma, "porque prueba la pulsión de los gobiernos para aprovecharse de la pandemia". "Cuando el TC dice que no, uno no puede volver a equivocarse. No se puede decir que el TC está equivocado y el Gobierno no, porque había otras herramientas que permitían salvar vidas", ha lanzado.

También ha señalado los "desafíos" que debe acometer el país tras la pandemia. En primer lugar, la recuperación económica, "que se debe asentar sobre la libertad económica, confianza en la sociedad con la certera actuación de las administraciones".

Otro de los desafíos, ha continuado, es la "sostenibilidad ambiental", que "debe estar coordinada con la sostenibilidad económica". Almeida ha defendido que "dejar un legado mejor a generaciones futuras no es incompatible con un modelo de desarrollo económico".