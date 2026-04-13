Almeida reclama una "militancia en la democracia" y un marco de competitividad fiscal mayor para las ciudades

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado una "militancia en la democracia" y un marco de competitividad fiscal mayor para las ciudades en el foro de reflexión 'Wake Up Spain', organizado por el diario 'El Español'. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado una "militancia en la democracia" y un marco de competitividad fiscal mayor para las ciudades en el foro de reflexión 'Wake Up Spain', organizado por el diario 'El Español'.

"Lo que pase en el mundo será lo que pase en las ciudades. Lo que pase en el mundo, para bien o para mal, será lo que pase en el conjunto de las ciudades", ha apuntado, para poner en valor el papel de los ayuntamientos.

Esto le ha llevado a una petición, "la necesidad, y particularmente en el caso de Madrid, de poder acomodar el marco normativo y fiscal al mundo". "Si nosotros queremos competir con las grandes ciudades, y estamos dispuestos a hacerlo, necesitamos dotarnos de los instrumentos normativos que nos permitan tomar decisiones de forma más eficaz y también de un marco de competitividad fiscal que permita decir al resto de las ciudades que aquí, en Madrid, es donde pasan las cosas y donde se pueden tomar las mejores decisiones", ha abogado.

Tampoco se ha olvidado de Europa tras 40 años que han sido los mejores en términos de "paz, prosperidad, creación de riqueza y de cohesión social". "Pero hay que reconocer ese papel de las ciudades por parte de la Unión Europea y, por tanto, que es un necesario un esfuerzo por parte de las instituciones comunitarias de acercarse a las ciudades y que las ciudades podamos influir y participar en el proceso de toma de decisiones de manera más activa y más frecuente", ha demandado.

ANTE LOS TIEMPOS CONVULTOS, MÁS DEMOCRACIA

Almeida tiene claro que, ante los tiempos convulsos como los actuales, "hay que afirmar más que nunca la democracia". "Hay que ser beligerante en la defensa de la democracia (...) Tenemos que hablar alto y claro. Si cuando cayó el Muro de Berlín éramos felices y no lo sabíamos, pero tampoco subimos a anticipar los riesgos y los peligros que había para la democracia, este es el momento en el que aquellos que creemos en la democracia, fundamentalmente en la democracia liberal basada en un respeto a los derechos y libertades, la independencia de poderes, la fortaleza de las instituciones y la economía de mercado, demos un paso adelante", ha instado.

Se trata de decir a "todos aquellos que desde fuera y desde dentro de las democracias aspiran a su deterioro y a su debilitamiento", que aquí se está para asegurar que "la democracia, sin duda, no solo es el mejor ejemplo de lo que fue capaz de trasladar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, sino la mejor garantía para un futuro".

"La democracia hay que defenderla de manera beligerante en las urnas de manera activa y tenemos que ser capaces de transmitir ese mensaje, que desde la democracia somos capaces de resolver nuestros problemas, que desde la fortaleza de las instituciones somos capaces de acometer cualquier desafío que tengamos por delante, pero que desde el debilitamiento, desde la desgregación o desde el ataque, ya sea interno o externo, desde cualquier forma de autoritarismo, lo único que tendremos es un debilitamiento de la sociedad y unos peligros que en estos momentos era impensable hasta hace pocos años que tuviéramos que afrontar", ha advertido.