Almeida reclama a Sánchez no "patrimonializar la visita" del Papa ante su mensaje en las Cortes

Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a 7 de septiembre de 2025, en Roma (Italia). El Papa León XIV canoniza a Carlos Acutis, el conocido como ‘influencer’ de Dios y que se convierte en - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nadie "patrimonialice la visita" del Papa León XIV aprovechando el mensaje que transmitirá en las Cortes Generales.

Lo ha hecho en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha presentado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, un encuentro en el que ha reclamado que "no se patrimonialice la visita del Papa" ni su mensaje en la "oportunidad única que va a tener de pronunciarse ante las Cortes Generales".

"Es una oportunidad única la que vamos a tener tanto los creyentes como los no creyentes de escuchar a una persona extraordinaria, con un criterio valiosísimo para los tiempos que corren y, por tanto, aprovechemos la visita del Papa para fortalecernos como sociedad", ha instado.

Almeida entregará a León XIV la Llave de Oro de la Ciudad como "testimonio del afecto de la admiración y del cariño hacia una brújula moral imprescindible en los tiempos actuales y en la sociedad que ha tocado afrontar".