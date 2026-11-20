El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la última jornada de Metafuturo 2026, en el Ateneo de Madrid, a 20 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Este evento, organizado por Atresmedia, reúne a expertos en cuestiones fundamentales com - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoce sentirse políticamente en "un momento razonable" y le gustaría estar así en la convocatoria electoral de mayo pero ha llamado a no caer en autosatisfacción y autocomplacencias.

"Estamos en un momento razonable. Nunca se puede decir que uno está en un buen momento político porque eso puede inducir a la autosatisfacción y la autocomplacencia. Si me pregunta a ocho meses de las elecciones municipales, ¿usted quisiera estar en la situación Sí, pero la política cambia de un día para otro, así que mejor no confiarnos", ha recomendado en la jornada 'Metafuturo' organizada por A3 Media en el Ateneo de Madrid.

Almeida "sin duda" quiere seguir siendo el alcalde de Madrid y por eso le ha agradecido al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, la confianza de haberle designado de nuevo candidato a la Alcaldía de Madrid.

Preguntado por el cara ayer entre el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, y el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, Almeida tiene claro que este último apareció anoche "como el próximo presidente del Gobierno y casi como el presidente del Gobierno en ejercicio". Feijóo "encaró el debate como tenía que hacerlo, con propuestas y con diálogo, que se lo reclamó en varias ocasiones a Pedro Sánchez".

"No es lo mismo debatir con zascas en el Congreso de los Diputados que debatir frente a frente, cara a cara, delante de todos los españoles en un debate electoral. Y no es lo mismo estar en un mitin sin posibilidad de réplica alguna que en un debate cara a cara con réplica", ha contrastado.

En el PP se sienten "orgullosos de lo que ayer hizo Alberto Núñez Feijóo en el debate" como "ganador" pero "donde hay que ganar es el 29 de noviembre en las urnas". "Y para eso tenemos que trabajar igual o mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora", ha venido insistiendo.

Una de las claves de esta campaña es la apuesta que está haciendo el PP por estar "pegados al territorio", como denota que haya "tantos alcaldes y alcaldesas en lista". "Nosotros sabemos cuáles son las realidades de cualquier vecino de cualquier municipio de España porque si eres alcalde o alcaldesa tienes que estar en la calle, o te queda otra. Si no, no lo eres realmente", ha defendido. En ese sentido cree que esta campaña le "está yendo muy bien" al PP precisamente por la presencia de alcaldes y alcaldesas.

LOS "ZASCAS" DE LOS "VÍDEOS DE 30 SEGUNDOS"

Cuestionado sobre la polarización política, Almeida ha llamado a "mejorar los famosos vídeos de no más de 30 segundos porque es imposible explicar de manera razonable y razonada una determinada postura política", aunque sí den cabida a la capacidad de atracción de "los zascas", que él ha reconocido dar también. El alcalde ha instado a "recuperar el debate razonado y razonable porque no se puede transmitir confianza y tranquilidad a la sociedad con vídeos de 30 segundos".

Igualmente ha hecho autocrítica y reconocido que "la polarización viene de la política" porque "si en un bar personas que piensan distinto se pueden tomar una cerveza juntos, a lo mejor en la política también se debe pensar, tomando o no la cerveza, que se debería ser capaz de hablar juntos y de establecer cauces de interlocución, que en estos momentos es muy difícil que los haya".

Por eso cree que cuando se habla de populismo y desconfianza en las democracias liberales es porque desde la política "no se dan las soluciones que la sociedad está pidiendo en el momento" y porque sus nuestros debates "no inspiran precisamente a la Política en mayúsculas".