Almeida reconoce tala de 26.000 árboles, "cuando menos se ha talado", y anuncia parques para Benedicto XIV y Francisco

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interviene durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). El Palacio de Cibeles encara hoy el que será el último Pleno del Estado de la Ciud - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido la tala de 26.000 árboles entre 2024 y 2025, "cuando menos se ha talado", frente a los 36.000 de la izquierda en solo un año, 2016, ha comparado en el Pleno del Estado de la Ciudad, donde ha anunciado parques dedicados a la memoria de los papas Benedicto XIV y Francisco.

Lo ha hecho en una sesión en la que ha desvelado que el Ayuntamiento ha recibido una petición del Palacio de la Moncloa para autorizar la tala de 70 árboles en el recinto por un "deficiente estado de conservación y mantenimiento". "¿Qué hacemos? ¿Se van ustedes a manifestar a las puertas del Palacio de la Moncloa? ¿Se va a poner usted una camiseta o un pin de los que tanto le gusta, señora Maroto?", ha lanzado a la portavoz socialista.

En concreto, el Ayuntamiento de Madrid ha recibido tres solicitudes del Gobierno de la Nación para talar 70 árboles en el complejo de La Moncloa y otro informe adicional con la petición de tala de 49 más a través de Aena, estos últimos, situados en la calle Veintidós de Abril 18 del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas.

Los de Aena, la mayoría, son por obras en el recinto. "Una docena de árboles de los situados en Barajas se encuentran en buen estado. Algunos de ellos no pueden ser trasplantados por el tamaño que albergan, de hasta 135 centímetros de perímetro del tronco", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

DOS PARQUES PARA DOS PAPAS

Almeida ha recordado que Madrid ha sido catalogada por séptimo año consecutivo Ciudad Arbórea del Mundo. "Ninguna otra ciudad lo ha conseguido. El galardón nos lo da Naciones Unidas, no nos lo concedemos nosotros", se ha dirigido a la izquierda.

En la misma sesión ha anunciado que Madrid seguirá cumpliendo con la tradición de honrar la memoria de los papas. "Vamos a conceder el nombre de un parque, tanto en Latina como en San Blas-Canillejas, a Benedicto XVI y al Papa Francisco", ha apuntado.

También se ha referido al Parque Tecnológico de Valdemingómez, que ve reducido al "mínimo histórico las quejas, con 604, el nivel más bajo de la serie histórica", con un desplome del 66% respecto del año 2019, el último de mandato de la izquierda. Se pasaría así del primer problema al sexto de los madrileños.