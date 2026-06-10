Almeida recuerda que ante las primeras dudas el Ayuntamiento acudió a la Comunidad para respaldar la actuación en Baobab

Edificio del antiguo restaurante Baobab, en Lavapiés - EUROPA PRESS

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado que ante la aparición de unas primeras dudas el Ayuntamiento acudió a la Comunidad para respaldar la demolición del antiguo restaurante Baobab, en Lavapiés.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha suspendido de forma cautelar y urgente la resolución de la Comunidad de Madrid que levantaba la suspensión del derribo de los inmuebles de la calle Cabestreros 1 y 3 de la capital, y que permitía continuar los trabajos de la licencia que estaba en vigor al no detectar valor cultural que sea objeto de protección.

El pasado mes de enero, el PSOE acudió a la Fiscalía para denunciar las actuaciones y evitar el derribo del edificio con el fin de evitar un daño irreversible.

"Nosotros fuimos los primeros que, cuando se plantearon dudas acerca de la protección de ese edificio, lo trasladamos a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid para que pudiera emitir un dictamen, que nosotros seguiríamos, porque son desde el punto de vista administrativo quienes tienen la competencia para definir la protección", ha contestado Almeida en una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles. El regidor ha trasladado su respeto por la medida cautelar, a la espera del desarrollo del proceso judicial.