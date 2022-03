Almeida reivindica a Feijóo como "la persona que encarna la unidad" que necesita el PP para su "nueva etapa"

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reivindicado al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, como "la persona que encarna la unidad" que necesita el Partido Popular para su "nueva etapa" que arrancó ayer tras la Junta Directiva Nacional.

"Es el comienzo de una nueva etapa que culminará con el congreso extraordinario de abril", ha expresado el primer edil capitalino ante los medios de comunicación tras visitar Ucramarket, desde donde se canaliza la ayuda que se enviará a Ucrania.

Martínez-Almeida considera necesario que el PP "transmita una imagen de unidad", y considera que "esa unidad la encarna una persona como es unanimemente reconocida en el partido como es Alberto Núñez Feijóo, que todavía no ha dicho su decisión". "Los españoles nos miran a nosotros, cuando somos nosotros los que deberíamos mirarlos", ha expresado a renglón seguido.

Ha reiterado su agradecimiento a Pablo Casado, pues "no sería alcalde si no fuera por su confianza". Ha destacado que en el discurso que ofreció ayer ante los 'populares', "asumió errores" pero también "hizo una reivindicación como no podía ser de otra manera".

Requerido por cuestiones orgánicas internar, el regidor ha indicado que está "centrado" en su figura de alcalde de Madrid. "Tengo que estar plenamente centrado en esta ciudad", ha apuntado en este sentido.

