Almeida replica a Maroto que entonces el primer "terraplanista del aborto" sería Zapatero por el cheque bebé

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha replicado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que entonces el primer "terraplanista del aborto", como ha defendido la edil al regidor, sería el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al haber puesto en marcha el cheque bebé.

Desde Los Ahijones ha contestado así a Maroto, que ha cargado contra un alcalde "terraplanista del aborto" que utiliza su agenda "ideológica" para "coaccionar a las mujeres", después de que la semana pasada se debatiera tanto en el Pleno extraordinario el presunto síndrome del post-aborto como la nueva remesa de ayudas a la natalidad aprobadas en la Junta de Gobierno.

"Hay una cosa que nunca me dejará de sorprender y es que Reyes Maroto se debe levantar cada mañana pensando 'cómo voy a hacer el ridículo aún más' porque si no es imposible pensar que de verdad se vaya superando todos los días en el ridículo espantoso que hace. Si para ella yo ejerzo presión institucional por una ayuda a la natalidad y al nacimiento, ¿qué hizo José Luis Rodríguez Zapatero con el cheque bebé?", se ha preguntado Almeida.

Siguiendo la línea de pensamiento de Maroto, para el alcalde, "José Luis Rodríguez Zapatero también es un terraplanista del aborto". "Es que no piensa las cosas que dice. Yo le diría a Reyes Maroto que no siempre hay que decir lo que se piensa, pero sí pensar lo que se dice porque si no se cae en el ridículo de decir que una ayuda a la natalidad del Ayuntamiento de Madrid es presión institucional", ha lanzado.

También se ha preguntado si no se le puede informar "a las mujeres que dudan si abortar o continuar con el embarazo de las ayudas públicas que hay para continuar". "¿De verdad le niegan esa posibilidad a la mujer? Como igual que le niegan la guía del Ministerio de Sanidad. Es que se niegan a sí mismos, es que Reyes Maroto llega al ridículo. Como diría Leire Pajín, es ridícula interplanetaria Reyes Maroto".