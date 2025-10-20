Almeida reprocha a ministra Saiz que "mientras se tomaba el té" con Enma López se estuvieran "riendo de los autónomos"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que "mientras se tomaba el té" con la portavoz adjunta del PSOE y concejala socialista en el Ayuntamiento, Enma López, se estuvieran "riendo de los autónomos".

Las críticas de Almeida desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles llegan después de que la ministra haya asegurado que la última propuesta del Gobierno sobre las cuotas de los autónomos "recoge todas las sensibilidades que han venido manifestando los distintos representantes" los últimos días.

"Entiendo que la ministra rectifique porque vimos el otro día un vídeo insultante, junto con una concejal de este Ayuntamiento, en el que mientras se tomaban el té se dedicaban a reírse de los autónomos explicándoles, con los que les cuesta ganar el dinero, lo bueno que es para ellos pagar al Gobierno de Pedro Sánchez un aumento de cuotas. Y yo creo que eso, la perplejidad general, cuando no la indignación, ha debido hacer que rectifique", ha contestado el alcalde a preguntas de la prensa.

Ahora esperará a ver "en qué queda esa rectificación porque ya se sabe cuáles son las rectificaciones de este Gobierno" pero "lo que no tiene que volver a pasar es esa falta de respeto por parte de la ministra tomándose el té en un vídeo, diciéndole a los autónomos lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer".

"Lo que debería es ponerles más facilidades a los autónomos en este país porque son fundamentales en la actividad económica, no más dificultades"