Almeida restablecerá relaciones con el PSOE si Maroto "se retracta" en los juzgados y "pide perdón"

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha adelantado que únicamente restablecerá relaciones con el Grupo Municipal Socialista si su portavoz, Reyes Maroto, "se retracta" en los juzgados y "pide perdón".

El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha admitido a trámite la querella que interpuso la Comunidad de Madrid contra Maroto al considerar que no se retractó de unas declaraciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia en el acto de conciliación que se celebró en junio. La edil tendrá que acudir a declarar el 11 de noviembre por un presunto delito de calumnias con publicidad.

Maroto no ha sido invitada ni a la entrega de diplomas a la Policía Municipal ni a la presentación del Plan Industria del lunes. El alcalde ha justificado que no se ha ido un paso más. "Se mantiene el status quo de lo que se dijo en su momento, que mientras no se retractara y no pidiera perdón por llamarnos asesinos rompíamos las relaciones con el Grupo Municipal Socialista y que sólo se les invitaría a los actos estrictamente institucionales", ha trasladado a la prensa.

Almeida cree que Reyes Maroto "tiene una ocasión magnífica, una oportunidad extraordinaria en breve de comparecer en un juzgado como imputada para sencillamente retractarse y pedir perdón, o tiene sencillísimo". "Y si en ese juzgado se retracta y pide perdón, desde luego nosotros no tendremos ningún problema en restablecer relaciones con el Grupo Municipal Socialista", ha zanjado.