Almeida saca músculo por un presupuesto "necesario e imprescindible" que apuesta por "vivienda, vivienda y más vivienda"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios durante la inauguración de los cascos de la NFL gigante, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). La NFL vuelve a traer un partido a la capital, que se celebrará el domingo 8 de n - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sacado músculo por un presupuesto para 2027 "necesario e imprescindible", que apuesta por "vivienda, vivienda y más vivienda", y que es la respuesta frente a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "atascados desde 2023".

En rueda de prensa, el primer edil ha insistido en la importancia de tener presupuestos porque "garantizan la mejor marcha para la ciudad". Esto le ha llevado a parafrasear al exministro Óscar Puente "cuando dijo que él no podía invertir más porque no hay PGE desde 2023".

"Este Gobierno ha podido disponer cada año de presupuestos adecuados y ajustados a las necesidades de una ciudad como Madrid. Los presupuestos sí son necesarios e imprescindibles para poder resolver los problemas de los ciudadanos", ha defendido.

Almeida ha señalado tres ejes que marcan estas cuentas: "la seriedad y rigor en la gestión; vivienda, vivienda y más vivienda y fortalecimiento de los servicios públicos y cohesión social".