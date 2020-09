Almeida sella su lealtad con la Comunidad como así lo hizo "con el Gobierno de la Nación con los peores datos de Europa"

Asegura que el Ayuntamiento no estará "en la bronca" y llama a la unidad de los madrileños

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que mantendrá "lealtad institucional y cooperación" con el Gobierno regional de Madrid, como así hizo, ha indicado, "con el Gobierno de la Nación que tuvo los peores datos de Europa" en la primera ola de la pandemia.

Durante su comparecencia en el Pleno de Cibeles, a petición de PSOE y Más Madrid, para desgranar las acciones municipales en esta segunda ola, el regidor madrileño ha aseverado que el Gobierno municipal "no ha distinguido de colores políticos", puesto que su misión "en estos tiempos" es "buscar lo mejor para los madrileños".

"No encontrarán al equipo de Gobierno en otro escenario que no sea ese. Igual que colaboramos con un gobierno de la Nación que tiene los peores datos de la Unión Europea, también colaboramos con la Comunidad cuando estamos en una situación que no es fácil", ha explicado a continuación.

Todo ello, ha expresado, guiándose por la orden de la Consejería de Sanidad sobre las restricciones, "que se acuerdan por número de caso, previsión de estabilización y continuidad geográfica".

"NO CAER EN CONFRONTACIONES"

Martínez-Almeida ha hecho hincapié en "no caer en confrontaciones ni caer en el cainismo en estos momentos difíciles", ya que Madrid vive "una situación muy preocupante". Ha dejado claro que "soy hay un madrileño".

"Somos todos uno, hay que vencer esta pandemia, y lo último que podemos hacer es vencer esta pandemia. Seamos especialmente cuidadosos, y no sacar rédito político en esta situación. La mejor forma de salir adelante es que todos seamos uno, que no haya discursos que establecen que hay segregación", ha aseverado.

También ha vuelto a pedir que aquellos que cargan contra las medidas de restricción de la Comunidad de Madrid digan "qué expertos y datos sustentan esto". "Creo que los madrileños merecen saberlo, porque los madrileños sabemos ahora que se tomaron decisiones por un comité de expertos que no existía", ha lanzado.

"EVIDENCIAS CIENTÍFICAS"

Así, ha vuelto a defender "las evidencias científicas de la Comunidad de Madrid". "Al margen de que haya transmisión o no comunitaria, las declaraciones hay que sustentarlas. Los madrileños merecen saber qué hay detrás de cada decisión", ha expresado a renglón seguido.

Ha puesto en valor que el Consistorio madrileño adoptó medidas "de manera inmediata", como los puntos Covid, puestos en marcha para "transmitir una información veraz", y ha agradecido la labor de Samur y Protección Civil en ellos, que informaron sobre delimitación de la zona básica de salud, y sobre las propias restricciones.

También ha destacado que destinaron 200 policías municipales en 60 puntos de control, así como "líneas de actuación en el ámbito de lo social". "Nos preocupamos por los mayores, procedimiento que ya hubo en los momentos más duros, para contactar con los mayores de la pandemia. Se refuerzan los efectivos en las diversas áreas de Gobierno, así como la desinfección de las calles con hipoclorito", ha lanzado.