Almeida siente una "pereza insoportable" hacia el delegado del Gobierno, "con talento limitado" hasta para "la bronca"

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido este martes que siente una "pereza insoportable" hacia el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien tiene "un talento limitado" hasta para la generación de bronca.

Tras escuchar las críticas de Martín contra el alcalde por no haber acudido a los actos del 8M de la Delegación, Almeida ha contestado desde el remodelado Hotel Palace que le "aburre". "Me aburre mucho el delegado del Gobierno y yo no estoy por confrontar con él porque no tiene ningún sentido", ha trasladado a los periodistas.

Cree que Martín "está buscando la bronca permanente, aunque la verdad es que tiene un talento bastante limitado incluso para buscar la bronca". "Entra en provocaciones que son ridículas y utiliza el acto institucional del 8M para atacar a la Comunidad de Madrid, para atacar al Ayuntamiento", le ha acusado.

"A mí el delegado del Gobierno me está empezando a dar una pereza insoportable en su día a día y en la forma en que pretende relacionarse con la Comunidad y con el Ayuntamiento de Madrid", ha continuado, para defender a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, tachada por Martín de formar parte del "club de los cenizos".

Almeida ha replicado que si "denunciar la ruptura de la igualdad entre los españoles, si denunciar una hacienda propia en Cataluña o que la Generalitat vaya a asumir el control de las fronteras no es ser cenizo sino responsable con el mejor futuro de España y de los españoles".