Almeida sitúa la bajada de quejas por suciedad un 6% con respecto a 2024 y un 51% frente al Gobierno de Carmena

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha situado la bajada de quejas por suciedad en un 6% con respecto a 2024 y en un 51% frente al Gobierno de Manuela Carmena, aunque asegura que no quiere caer en la autocomplacencia porque "Madrid tiene que estar más limpio".

Desde la Escuela de Hostelería de Santa Eugenia, Almeida ha querido con estos datos enviar un mensaje "a todos aquellos que dibujan un escenario apocalíptico de la limpieza y la suciedad en esta ciudad".

"No seremos nosotros nunca los que caigamos en la autocomplacencia, sino que siempre hemos dicho y mantenemos que Madrid tiene que estar más limpio aún de lo que ya lo está, pero eso no quiere decir que Madrid está en el estado de suciedad que algunos pretenden con fotos que se suben a redes sociales", se ha dirigido a la izquierda, tras recordarle que la falta de limpieza ha pasado de ser "primer problema de los madrileños con el anterior equipo de Gobierno al cuarto en estos momentos".

UN 46% DE AVISOS MÁS

Martínez-Almeida ha indicado, por otro lado, que se registran un 46% más de avisos porque la ciudad cuenta con "un servicio eficaz y cuando la gente ve que funciona, se anima y hace el aviso correspondiente".

"Y nosotros lo que le decimos a la gente es que nos dé todos los avisos posibles porque tenemos dentro del contrato una figura especial que permite acudir a limpiar de manera inmediata cuando se produce una acumulación puntual o una acumulación indebida. A eso obedece ese aumento de los avisos en la ciudad de Madrid", ha explicado, tras insistir en que "los avisos no son quejas".