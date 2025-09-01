Almeida sitúa las ordenanzas de terrazas y de movilidad como "retos importantes" y tiende la mano a la oposición

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preside la reunión del equipo de Gobierno municipal, en la Casa de la Villa, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Almeida vuelve a la agenda política presidiendo la reunión del equipo de Gobierno - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha situado las ordenanzas de terrazas y de movilidad como los "retos importantes" del Gobierno municipal para este nuevo curso político y ha tendido la mano a la oposición para recoger sus propuestas.

Lo ha manifestado este lunes a los medios de comunicación desde la Casa de la Villa, donde ha presidido la reunión del equipo de Gobierno municipal con motivo del inicio del curso político y tras volver de su baja de paternidad.

Desde el punto de vista normativo, el primer edil ha subrayado que a lo largo de este trimestre afrontarán "normas importantes" como la ordenanza de terrazas y la de movilidad, que son "esenciales para garantizar la buena convivencia y el motor económico esencial, como es la hostelería, el descanso de los vecinos o ser un referente en políticas de movilidad".

"Madrid, a lo largo de los últimos años, se ha convertido en un referente en políticas de movilidad, no solo para otras administraciones en España, sino también en el ámbito internacional y nosotros queremos trasladar esas políticas a esa nueva ordenanza de movilidad", ha destacado.

En este sentido, Almeida ha tendido la mano a la oposición para acoger sus propuestas en estas ordenanzas ya que "están dispuestos a acoger aquellas modificaciones que consideran que puedan mejorar esos textos, que no están ni mucho menos cerrados".

"Nosotros creemos en el diálogo y en la capacidad de llegar a acuerdos en ordenanzas que son esenciales para el futuro de la ciudad de Madrid. En la medida de lo posible todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid que quieran podrán realizar desde la oposición las aportaciones que consideren pertinentes. No queremos que se aprueben únicamente porque contemos con la mayoría absoluta, sino porque contemos también con el acuerdo con otros grupos municipales", ha explicado.

Otro de los retos de este nuevo curso político son la ejecución de infraestructuras, la puesta en marcha e implementación de programas "pioneros" en la capital, como el programa de fomento de la natalidad o "seguir haciendo de esta ciudad un emblema de cohesión social".

"Hemos cumplido un altísimo porcentaje de nuestro programa electoral pero queremos cumplir prácticamente el 100% de nuestro programa electoral y, por tanto, tenemos que seguir trabajando. Tenemos el plan de fomento de la natalidad o tantas y tantas medidas que a lo largo de este año hemos estado implementando y que van a tener continuidad a lo largo de los próximos años", ha avanzado.