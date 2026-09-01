Almeida sostiene que el "chicle" del ático "no da más" y ve a la izquierda "desesperada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la misa en la Iglesia de la Virgen de la Paloma, a 15 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sostenido este martes que el "chicle" de la polémica por el ático adquirido por la Comunidad de Madrid "no da más" y ha acusado a la izquierda de estar "desesperada" tras un mes tratando de "estirar" este asunto.

"La Comunidad de Madrid ha dado todas las explicaciones oportunas. Ya me gustaría a mí que el Gobierno de España hubiera dado todas las explicaciones con la misma intensidad respecto de tantos y tantos casos que asoman", ha dicho el alcalde tras la reunión con motivo del inicio del curso político del equipo de Gobierno municipal.

Almeida ha defendido así la actuación del Ejecutivo autonómico frente a las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien acusó en una entrevista en la 'Cadena Ser' a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de querer comprarse "un aticazo con la pasta de los madrileños".

"El Gobierno de España es un Gobierno corrupto y el de la Comunidad de Madrid no, por supuesto", ha afirmado el regidor, quien ha insistido en que desde la Administración regional "se han dado todas las explicaciones oportunas". En sentido, ha lanzado a Sánchez que tiene "problemas más serios que el 'aticazo'" y le ha pedido que se centre en ellos en lugar de hacerlo en una cuestión que considera "bastante menor".

A su juicio, la izquierda está tratando de mantener viva la polémica pese a que el asunto está aclarado. "Después de un mes de estirar este chicle, tienen que acudir ya a conspiraciones dentro del Partido Popular de la Comunidad de Madrid", ha señalado al ser preguntado por el ático adquirido por el Ejecutivo autonómico situado en el paseo del General Martínez Campos que Planifica Madrid ha sacado a la venta posteriormente por un precio de salida de 6,7 millones de euros para "ayudar en la reconstrucción" tras el gran incendio en la Sierra Oeste.

Según explicó el Gobierno regional, estaba previsto que el inmueble sirviera como despacho temporal de Ayuso durante unas obras en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

Ayuso, que considera que las explicaciones están dadas, negó en reiteradas ocasiones que el inmueble se hubiera adquirido para su uso personal tras las acusaciones de la izquierda de querer una vivienda oficial, afirmando que sería "poco inteligente" que le buscaran una casa que no podría "esconder".

"No sé. La izquierda está tan desesperada con este tema que, como sabe que el chicle no da para más, ahora tiene que hablar de si el amigo de tal o de cual", ha añadido.

Almeida ha recalcado que "el tema no da más de sí" porque, según ha defendido, ya se conoce en qué consistió la operación y "no hay un perjuicio patrimonial a la Comunidad de Madrid".

También ha animado a los partidos de izquierda a mantener esta polémica como eje de su estrategia para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027, convencido de que los madrileños "les van a responder debidamente en las urnas".

"Si de verdad creen que con este asunto se pueden presentar a las elecciones y que pueden tener alguna oportunidad, lo único que puedo decir es que continúen", ha manifestado.

El Ejecutivo autonómico ha registrado una solicitud de comparecencia a petición propia del consejero Miguel Ángel García Martín para informar en el Pleno sobre la gestión patrimonial de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el inmueble.

La adquisición del ático está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid tras recibir varias denuncias: una presentada por el partido anticorrupción Iustitia Europa, otra del PSOE-M y tres cursadas por particulares.