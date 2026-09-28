Almeida suspende parte de su agenda para reunirse con su gabinete

Numerosas personas pasan la segunda noche acampados en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Los manifestantes tienen intención de permanecer acampa - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha suspendido el acto de presentación de la Madrid Horse Week para poder reunirse con su gabinete, han informado fuentes municipales a Europa Press.

Almeida se reunirá con su gabinete para abordar los acontecimientos de los últimos días, con una acampada en Sol para reclamar al Gobierno central la aprobación en el consejo de ministros del que han denominado 'decreto Maricarmen' desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.

El Consistorio ha mostrado su "indignación" por la actuación de la Delegación del Gobierno, que atribuye a una "dejación de funciones" con respecto a la acampada y a la falta de control sobre el desarrollo de una manifestación que, según el Ayuntamiento, habría discurrido por zonas no autorizadas el pasado sábado.

El Ayuntamiento de Madrid no pudo aceptar por inviable la propuesta presentada por Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que pasaba por incluir la vivienda del 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde la octogenaria Maricarmen Abascal ha residido durante 71 años, en el programa municipal ReViva.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) ha declarado inviable la propuesta recibida esta mañana para "destinar en exclusiva al alojamiento de la señora Abascal en condiciones asequibles y de correcta habitabilidad" ya que "la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda".

El Ayuntamiento, y "ante la nueva disposición manifestada en su escrito por parte de Urbagestión", ofrecía a los representantes de Maricarmen el Servicio de Intermediación del Alquiler de EMVS Madrid. Lo aceptaron y se reunirán esta tarde a las 16 horas.

Esta propuesta de mediación, según las mismas fuentes, "mantiene la línea de apoyo que se está dando desde el Ayuntamiento de Madrid a Maricarmen desde que se conoció su situación. Siempre trabajando por una solución, el Consistorio, a través de sus Servicios Sociales, ha prestado teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional, además de ofrecer un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno".