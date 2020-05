Almeida tacha de "cotilleos" la información sobre apartamento de Ayuso, que responde a "intereses políticos"

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "cotilleos" la información sobre el apartamento donde se aloja la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia, y ha asegurado que ella "ya ha dado explicaciones" sobre esta información que responde, ha continuado, a "intereses políticos para desestabilizar al Gobierno de la Comunidad".

"La presidenta ha dado explicaciones, y la presidenta y el alcalde no se reúnen para hablar de cotilleos, se reúnen para cosas serias", ha manifestado el regidor tras reunirse con la jefa del Ejecutivo regional para abordar la desescalada.

Para Almeida "no hay nada más importante que pasar a fase 1 y acabar con esta pandemia", y entiende que "quienes se preocupan por otras cuestiones" es porque "tienen una serie de intereses políticos partidistas" con los que "pretenden desestabilizar al gobierno de la Comunidad".

Así, entiende que estas personas "se están equivocando, y los madrileños tomarán nota" de este intento por "desestabilizar" a Madrid. Además, ha criticado que la trayectoria del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sea "atacar monarquía, atacar al poder judicial y a los periodistas con un medio de comunicación ad hoc para hacer propaganda y desestabilizar al gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Nos hubiera gustado que Iglesias se hubiera ocupado de las residencias de mayores, que hubiera articulado esas medidas sociales de las que no tenemos noticias en Madrid, y no a desestabilizar a la monarquía. No creo que eso sea lo que corresponde", ha concluido.