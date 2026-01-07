Almeida tacha a Sánchez de "mentiroso compulsivo" por mensajear un 'te quiero' a Ábalos cuando era "un gran desconocido"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atiende a los medios durante una visita a la promoción Iberia Loreto 1 en el distrito de Barajas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tirado de ironía para acabar tachando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentiroso compulsivo" por mensajear un 'te quiero' a José Luis Ábalos cuando era para él "un gran desconocido".
Lo ha hecho desde Barajas, después de conocerse que el Tribunal Supremo ha denegado que el exministro, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, comparezca este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', donde le citó el PP.
"Hoy ya sabemos que Pedro Sánchez le dijo 'te quiero'. Es una cosa muy romántica para Pedro Sánchez, no pensemos que es habitualmente un tipo muy romántico, no parece al menos, pero para alguien que dijo que José Luis Ábalos desde el punto de vista personal era un gran desconocido... no sé si va diciendo 'te quiero' a todos los desconocidos con los que se cruza en la vida Pedro Sánchez", ha lanzado.
Almeida ha remarcado que hoy se han conocido "whatsapps en los que Pedro Sánchez le dice 'te quiero, amigo' a José Luis Ábalos cuando hace 20 días en una entrevista dijo que era un gran desconocido para él a nivel personal".
"Pedro Sánchez vuelve a mentir y es un mentiroso compulsivo. Tengan ustedes cuidado cualquiera, si algún día se cruzan con él y les dice te quiero no le hagan caso, es mentira, no les quiere absolutamente nada", ha ironizado.