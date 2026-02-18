Almeida tilda de "asombroso" que la dimisión del DAO "no alcance a tener ninguna responsabilidad política" con Marlaska

1061181.1.260.149.20260218120942 Archivo - El director general de la Policía, Francisco Pardo, la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presentes en la Gala Conm - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "asombroso" que la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, por una presunta agresión sexual contra una subordinada "no alcance a tener ninguna responsabilidad política en el Ministerio" que dirige Fernando Grande Marlaska.

"Marlaska tenía que haber asumido responsabilidades políticas hace mucho tiempo por tantas cosas que han pasado en el Ministerio del Interior pero ya el colmo es que nos tengamos que enterar que el DAO dimite como consecuencia de una acusación de violación, en la que ya se ha presentado la denuncia y en la que parece ser que pudiera haber pruebas", ha declarado Almeida a la prensa desde la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales de la UPM.

Tras mostrar su "escrupuloso respeto que hay que mantener a la presunción de inocencia en el marco de un proceso judicial", al alcalde le "parece asombroso que estos hechos, que ya han motivado la dimisión del DAO y de su número dos, no alcanzan a tener ninguna responsabilidad política en el Ministerio".

"LOS ESPAÑOLES LE HEMOS PAGADO EL SUELDO A TANTAS JÉSICAS"

"También es cierto que si Pedro Sánchez no se enteraba de que su número dos en la organización tenía a señoritas contratadas con cargo a fondos públicos en empresas públicas como Adif pues ¿para qué va a dimitir Fernando Grande-Marlaska? Si al final aquí se sigue el ejemplo del que está arriba", ha lanzado en referencia a José Luis Ábalos.

Incluso ha ironizado preguntándose que "si Pedro Sánchez no tiene ninguna responsabilidad en que los españoles le hayan pagado el sueldo a tantas Jésicas, ¿por qué él va a asumir alguna responsabilidad?"

"Pero esto no quiere decir que no tenga que hacerlo y desde luego que el ministro está tardando en dar explicaciones y en asumir responsabilidades políticas porque es la cúpula de la Policía Nacional. El asunto es serio y no se puede despachar únicamente con unas dimisiones del DAO y de su número dos sino que tiene que ir bastante más allá responsabilidades políticas", ha reclamado.