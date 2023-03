Almeida traslada a Villacís que "la lealtad" se mantendrá "hasta el final" en el Gobierno de coalición

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado este viernes a la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís, que "la lealtad" ha sido la "nota" del Gobierno de coalición que conforman en Cibeles y que esta se mantendrá hasta el final del mandato.

De este modo ha respondido el regidor a Villacís después de que la coordinadora de CS haya manifestado en su intervención en los Desayunos Madrid que organiza Europa Press que confía en la lealtad del primer edil de cara a la elaboración de listas para las elecciones municipales del 28 de mayo, ya que "no ganaría votos llevándose a concejales de CS y quedaría como un traidor".

"No creo que Almeida vaya a ser un desleal conmigo. Él dijo que éramos dos partidos en un gobierno, y lo somos, por lo que eso sería una grandísima deslealtad. Él no es un traidor, no ganaría ningún voto llevándose a nadie y quedaría como un traidor conmigo", ha manifestado Villacís.

En su respuesta, Martínez-Almeida ha indicado que "este Gobierno se ha mantenido por la lealtad y esta será la nota hasta el final y se mantendrá". Sobre su ausencia en el desayuno, ha argumentado que este encuentro sufrió "un cambio de fecha, y tenía cerrada cita con medios de comunicación".

"No lo puedo modificar, si no hubiera estado encantado. A pesar de dimes y diretes, hemos gobernado juntos, ha sido un buen gobierno. El respeto se mantiene y se mantendrá en todo caso, y no voy a opinar sobre los motivos por los que no han acudido concejales de CS. No le doy más importancia, las agendas son complicadas", ha concluido.