1129143.1.260.149.20261028101834 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en 'Desayunos Madrid' de Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va "partido a partido" y se reivindica como candidato a la Alcaldía de Madrid ante unas elecciones para las que faltan 196 días.

Así ha contestado en los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, el alcalde al ser preguntado si no se ve como ministro. "A mí me quedan 196 días para las elecciones. Es que soy candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid, confirmado, presentado y me quedan 196 días", ha subrayado. Esos "196 días es como si fueran 196 partidos. Partido a partido, día a día", ha tirado de su vena futbolística.

Almeida, por otro lado, no ha ocultado su alegría por el nombramiento de la vicealcaldesa, Inma Sanz, como dos en la lista al Senado por Madrid. "Es el reconocimiento a una gran persona, a una gran política. Como el reconocimiento también al Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid", ha resumido.

La vicealcaldesa simboliza "la importancia de lo local, pero también la importancia de tener en un partido político a personas del perfil y la trayectoria de Inma" Sanz.